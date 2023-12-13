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Пожар в Тбилиси унес жизнь человека
Пожар в Тбилиси унес жизнь человека
Что стало причиной возникновения пожара, установит экспертиза 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T20:57+0400
2023-12-13T20:57+0400
2023-12-13T21:00+0400
происшествия
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Один человек стал жертвой пожара в жилом комплексе в Тбилиси в районе Сабуртало, сообщает "ТВ Пирвели". По данным телеканала, пожар возник в квартире многоквартирного жилого дома на улице Кавтарадзе, относящегося к комплексу "Дрим таун". Пожар успели потушить, и огонь не распространился на другие квартиры. Что стало причиной пожара, установит экспертиза. Также экспертиза установит точную причину смерти погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Пожар в Тбилиси унес жизнь человека
20:57 13.12.2023 (обновлено: 21:00 13.12.2023)
Что стало причиной возникновения пожара, установит экспертиза
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Один человек стал жертвой пожара в жилом комплексе в Тбилиси в районе Сабуртало, сообщает "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, пожар возник в квартире многоквартирного жилого дома на улице Кавтарадзе, относящегося к комплексу "Дрим таун". Пожар успели потушить, и огонь не распространился на другие квартиры.
Что стало причиной пожара, установит экспертиза. Также экспертиза установит точную причину смерти погибшего.