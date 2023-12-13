https://sputnik-georgia.ru/20231213/pozhar-v-tbilisi-unes-zhizn-cheloveka-284927616.html

Пожар в Тбилиси унес жизнь человека

Пожар в Тбилиси унес жизнь человека

Что стало причиной возникновения пожара, установит экспертиза 13.12.2023, Sputnik Грузия

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происшествия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Один человек стал жертвой пожара в жилом комплексе в Тбилиси в районе Сабуртало, сообщает "ТВ Пирвели". По данным телеканала, пожар возник в квартире многоквартирного жилого дома на улице Кавтарадзе, относящегося к комплексу "Дрим таун". Пожар успели потушить, и огонь не распространился на другие квартиры. Что стало причиной пожара, установит экспертиза. Также экспертиза установит точную причину смерти погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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