https://sputnik-georgia.ru/20231213/premer-gruzii-predstavit-ezhegodnyy-otchet-o-prodelannoy-rabote-284921908.html
Премьер Грузии представит ежегодный отчет о проделанной работе
Премьер Грузии представит ежегодный отчет о проделанной работе
Премьер, среди прочего, расскажет о реализованных проектах и планах на будущее 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T16:13+0400
2023-12-13T16:13+0400
2023-12-13T16:32+0400
грузия
новости
политика
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 18 декабря, представит средствам массовой информации и обществу годовой отчет о деятельности правительства, сообщили в пресс-службе администрации правительства. На мероприятие пригласят представителей СМИ, правительства и общественности. Гарибашвили также расскажет о реализованных проектах и планах на будущее. Итоговый отчет за прошедший год традиционно проводится премьер-министром в конце декабря. Что касается представления отчета парламенту, то, согласно регламенту, это мероприятие проводится ежегодно в июне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии представит ежегодный отчет о проделанной работе
16:13 13.12.2023 (обновлено: 16:32 13.12.2023)
Премьер, среди прочего, расскажет о реализованных проектах и планах на будущее
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 18 декабря, представит средствам массовой информации и обществу годовой отчет о деятельности правительства, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
На мероприятие пригласят представителей СМИ, правительства и общественности. Гарибашвили также расскажет о реализованных проектах и планах на будущее.
Итоговый отчет за прошедший год традиционно проводится премьер-министром в конце декабря. Что касается представления отчета парламенту, то, согласно регламенту, это мероприятие проводится ежегодно в июне.