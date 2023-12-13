https://sputnik-georgia.ru/20231213/premer-gruzii-predstavit-ezhegodnyy-otchet-o-prodelannoy-rabote-284921908.html

Премьер Грузии представит ежегодный отчет о проделанной работе

Премьер Грузии представит ежегодный отчет о проделанной работе

Премьер, среди прочего, расскажет о реализованных проектах и планах на будущее 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 18 декабря, представит средствам массовой информации и обществу годовой отчет о деятельности правительства, сообщили в пресс-службе администрации правительства. На мероприятие пригласят представителей СМИ, правительства и общественности. Гарибашвили также расскажет о реализованных проектах и планах на будущее. Итоговый отчет за прошедший год традиционно проводится премьер-министром в конце декабря. Что касается представления отчета парламенту, то, согласно регламенту, это мероприятие проводится ежегодно в июне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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