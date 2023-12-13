https://sputnik-georgia.ru/20231213/prezident-gruzii-ne-isklyuchila-uchastiya-v-vyborakh---reaktsiya-partii-vlasti-284927206.html
Президент Грузии не исключила участия в выборах - реакция партии власти
Президент Грузии не исключила участия в выборах - реакция партии власти
В правящей партии уже давно заявляют, что президент Грузии заодно с оппозицией 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T20:20+0400
2023-12-13T20:20+0400
2023-12-13T20:37+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
саломе зурабишвили
единое национальное движение
георгий вашадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила, что может принять участие в парламентских выборах осенью 2024 года, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что она присоединиться к флангу оппозиции, возглавляемой крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение". Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.Все будет зависеть от того, как Грузия продвинется вперед в выполнении рекомендаций Европейской комиссии, отметила президент.Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе считает, что Зурабишвили уготована роль в кластере "Нацдвижения" Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа". Между тем, в оппозиции порыв президента не оценили. "Если президент действительно хочет выполнять свою функцию, она должна постараться сделать предвыборную среду более-менее здоровой. В этом я вижу роль президента. Остальное – другое дело", – сказал Георгий Вашадзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", партнера "Нацвижения" по коалиции. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, георгий вашадзе, грузинская мечта - демократическая грузия
Президент Грузии не исключила участия в выборах - реакция партии власти
20:20 13.12.2023 (обновлено: 20:37 13.12.2023)
В правящей партии уже давно заявляют, что президент Грузии заодно с оппозицией
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключила, что может принять участие в парламентских выборах осенью 2024 года, а в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены, что она присоединиться к флангу оппозиции, возглавляемой крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение".
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта", благодаря поддержке которой Зурабишвили выиграла президентские выборы в 2018 году, сегодня заявляют, что она примкнула к оппозиции.
"Мой план, если можно назвать это планом, довести мой мандат до конца и исполнить свою роль. Президент должен попытаться достичь консенсуса в стране, которая глубоко поляризированная. Понятно, что это будет непростой задачей в год выборов. Выборы, вероятно, станут причиной ухудшения ситуации и очень важна поддержка тех политических сил, которые пытаются выполнить рекомендации Еврокомиссии" - сказала Зурабишвили, отвечая на вопрос, планирует ли она участвовать в выборах 2024 года.
Все будет зависеть от того, как Грузия продвинется вперед в выполнении рекомендаций Европейской комиссии, отметила президент.
Один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе считает, что Зурабишвили уготована роль в кластере "Нацдвижения"
"Практически нет сомнений в том, что Саломе Зурабишвили готовится к выборам 2024 года. Он будет играть свою роль в кластере "Национальное движение". В моде роль находящегося посередине, и она следует этим модным тенденциям, и она в этом тренде", - сказал Мдинарадзе.
Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" в "Грузинской мечте" называют партии "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" и "Дроа".
Между тем, в оппозиции порыв президента не оценили.
"Если президент действительно хочет выполнять свою функцию, она должна постараться сделать предвыборную среду более-менее здоровой. В этом я вижу роль президента. Остальное – другое дело", – сказал Георгий Вашадзе, лидер партии "Стратегия Агмашенебели", партнера "Нацвижения" по коалиции.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.