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С "Аяксом" не вышло – Микаутадзе на полгода возвращается в "Мец"

С "Аяксом" не вышло – Микаутадзе на полгода возвращается в "Мец"

Микаутадзе вернется во Францию на условиях шестимесячной аренды, но право выкупа в контракте не прописано 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T18:33+0400

2023-12-13T18:33+0400

2023-12-13T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий Микаутадзе вернется во французский "Мец" – договоренность с амстердамским "Аяксом" достигнута, пишут французские СМИ. "Аякс" приобрел Микаутадзе в сентябре этого года за 16 миллионов евро. Еще три миллиона игрок получил в качестве бонуса. Игра самого титулованного клуба Нидерландов в текущем сезоне не складывается, и основную часть игрового времени Микаутадзе проводит на скамейке запасных. Микаутадзе вернется во Францию на условиях шестимесячной аренды, но право выкупа в контракте не прописано. Кроме того, клубы согласовали условия выплаты зарплаты грузинскому нападающему: "Мец" заплатит 30% суммы, а "Аякс" – 70%. Георгий Микаутадзе в составе "Мец" стал лучшим игроком и бомбардиром второй лиги Франции в прошлого сезона. Грузинский нападающий помог клубу вернутся в Лигу 1. Контракт Микаутадзе с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, в мире, георгий микаутадзе, футбол