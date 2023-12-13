https://sputnik-georgia.ru/20231213/v-shkolakh-gruzii-mogut-vernut-ekzameny--glava-minobrazovaniya-284907068.html
В школах Грузии могут вернуть экзамены – глава Минобразования
В школах Грузии могут вернуть экзамены – глава Минобразования
Министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T10:02+0400
2023-12-13T10:02+0400
2023-12-13T10:02+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
единые национальные экзамены
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство образования Грузии работает над планом возвращения в школы системы экзаменов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари. Система экзаменов в школах была отменена в 2019 году. С этого времени школьники сдают лишь экзамены для поступления в вузы – Единые национальные экзамены, где сдаются три обязательных предмета и один дополнительный по выбору вуза. Проект, по словам министра, рассчитан на два-три года и будет внедряться поэтапно уже с 2024 года. В то же время министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены. На сегодняшний день, чтобы получить аттестат зрелости в Грузии, ученики должны иметь по всем предметам положительные оценки выше 5 баллов по 10-балльной системе. При этом при завершении ни одного из трех этапов школьного образования экзамены не сдаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены
В школах Грузии могут вернуть экзамены – глава Минобразования
Министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство образования Грузии работает над планом возвращения в школы системы экзаменов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.
Система экзаменов в школах была отменена в 2019 году. С этого времени школьники сдают лишь экзамены для поступления в вузы – Единые национальные экзамены, где сдаются три обязательных предмета и один дополнительный по выбору вуза.
"План подразумевает внедрение в шестом и девятом классе диагностических оценок, которые дадут ясную картину системы, как она развивается, что надо улучшить или развить, так мы хотим, чтобы в 12 классе была определяющая оценка, подразумевающая переход ребенка в систему высшего либо профессионального образования", – сказал Амилахвари.
Проект, по словам министра, рассчитан на два-три года и будет внедряться поэтапно уже с 2024 года.
В то же время министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены.
"Мы активно работаем над вопросом о возможной замене системы Единых национальных экзаменов и тем, как дети должны перемещаться в высшие учебные заведения. Но на данном этапе будет неправильно анонсировать замену Единых национальных экзаменов", – сказал Амилахвари.
На сегодняшний день, чтобы получить аттестат зрелости в Грузии, ученики должны иметь по всем предметам положительные оценки выше 5 баллов по 10-балльной системе. При этом при завершении ни одного из трех этапов школьного образования экзамены не сдаются.