https://sputnik-georgia.ru/20231213/v-shkolakh-gruzii-mogut-vernut-ekzameny--glava-minobrazovaniya-284907068.html

В школах Грузии могут вернуть экзамены – глава Минобразования

В школах Грузии могут вернуть экзамены – глава Минобразования

Министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены 13.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

единые национальные экзамены

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Министерство образования Грузии работает над планом возвращения в школы системы экзаменов, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари. Система экзаменов в школах была отменена в 2019 году. С этого времени школьники сдают лишь экзамены для поступления в вузы – Единые национальные экзамены, где сдаются три обязательных предмета и один дополнительный по выбору вуза. Проект, по словам министра, рассчитан на два-три года и будет внедряться поэтапно уже с 2024 года. В то же время министр не исключил, что система определяющих оценок может заменить Единые национальные экзамены. На сегодняшний день, чтобы получить аттестат зрелости в Грузии, ученики должны иметь по всем предметам положительные оценки выше 5 баллов по 10-балльной системе. При этом при завершении ни одного из трех этапов школьного образования экзамены не сдаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, единые национальные экзамены