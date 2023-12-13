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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

За 11 месяцев 2023 года в Грузии вырос как экспорт, так и импорт 13.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-ноябре 2023 года вырос на 14,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 19,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 14 миллиардов долларов, что на 16,3% больше данных за 11 месяцев 2022 года.Экспорт составил 5,6 миллиарда долларов. Это примерно на 11% больше, чем в январе-ноябре 2022 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 8,5 миллиарда долларов, что на 19,9% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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