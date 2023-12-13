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Запад в тупике: Ищенко рассказал, почему США уже не смогут выправить ситуацию на Украине
Запад в тупике: Ищенко рассказал, почему США уже не смогут выправить ситуацию на Украине
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко 13.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-13T10:45+0400
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Какие опасности угрожают Беларуси и как Россия не дает Западу атаковать республику? Как конфликт на Ближнем Востоке убил репутацию Израиля и сказался на политике Запада? Почему американцам нет смысла создавать украинское правительство в изгнании после победы России? Прав ли глава СНБО Украины, когда обвиняет в проблемах ВСУ учебники НАТО? На все эти вопросы в новом выпуске программы "Честная аналитика" ответил политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, сша, беларусь, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, сша, беларусь, нато, видео
Запад в тупике: Ищенко рассказал, почему США уже не смогут выправить ситуацию на Украине
10:45 13.12.2023 (обновлено: 11:14 13.12.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко
Какие опасности угрожают Беларуси и как Россия не дает Западу атаковать республику? Как конфликт на Ближнем Востоке убил репутацию Израиля и сказался на политике Запада?
Почему американцам нет смысла создавать украинское правительство в изгнании после победы России? Прав ли глава СНБО Украины, когда обвиняет в проблемах ВСУ учебники НАТО?
На все эти вопросы в новом выпуске программы "Честная аналитика" ответил политолог Ростислав Ищенко.