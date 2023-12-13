https://sputnik-georgia.ru/20231213/zapad-v-tupike-ischenko-rasskazal-pochemu-ssha-uzhe-ne-smogut-vypravit-situatsiyu-na-ukraine-284910489.html

Запад в тупике: Ищенко рассказал, почему США уже не смогут выправить ситуацию на Украине

Запад в тупике: Ищенко рассказал, почему США уже не смогут выправить ситуацию на Украине

Смотрите в видео новый выпуск программы "Честная аналитика" с Ростиславом Ищенко 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T10:45+0400

2023-12-13T10:45+0400

2023-12-13T11:14+0400

мультимедиа

видео

в мире

политика

украина

сша

беларусь

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0d/284910317_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_080aed7bbc4ba656ebbf859e0ca1a6b8.jpg

Какие опасности угрожают Беларуси и как Россия не дает Западу атаковать республику? Как конфликт на Ближнем Востоке убил репутацию Израиля и сказался на политике Запада? Почему американцам нет смысла создавать украинское правительство в изгнании после победы России? Прав ли глава СНБО Украины, когда обвиняет в проблемах ВСУ учебники НАТО? На все эти вопросы в новом выпуске программы "Честная аналитика" ответил политолог Ростислав Ищенко.

украина

сша

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, в мире, политика, украина, сша, беларусь, нато, видео