https://sputnik-georgia.ru/20231213/zimniy-turisticheskiy-sezon-v-gruzii-otkroetsya-20-dekabrya-284776586.html

Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря

Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря

Отдыхающие поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами 13.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-13T11:31+0400

2023-12-13T11:31+0400

2023-12-13T11:31+0400

туризм

грузия

новости

гудаури

бакуриани

горнолыжные курорты грузии

горнолыжные курорты грузии

горнолыжный спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263810770_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_28430de12d563829ceba81e6de1d5fad.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимний туристический сезон 2023-2024 года официально откроется в Грузии 20 декабря – торжественные мероприятия пройдут на горнолыжном курорте Гудаури, сообщает пресс-служба Агентства горных трасс. Гостей торжественного открытия будут ждать различные развлекательные мероприятия, предусмотренные, в том числе, для детей.Гостей зимнего курорта Гудаури в новом горнолыжном сезоне ждет два новых канатных комплекса и новая горнолыжная трасса. На всех четырех горнолыжных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местиа – отдыхающие с 9 декабря поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами. В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним видам спорта. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS). В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплине сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS. По информации Минэкономики, этот факт очень важен для развития зимних курортов и спорта, а также для популяризации горнолыжных курортов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

бакуриани

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, новости, гудаури, бакуриани, горнолыжные курорты грузии, горнолыжные курорты грузии, горнолыжный спорт