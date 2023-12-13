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Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря
Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря
Отдыхающие поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами 13.12.2023, Sputnik Грузия
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горнолыжные курорты грузии
горнолыжный спорт
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ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимний туристический сезон 2023-2024 года официально откроется в Грузии 20 декабря – торжественные мероприятия пройдут на горнолыжном курорте Гудаури, сообщает пресс-служба Агентства горных трасс. Гостей торжественного открытия будут ждать различные развлекательные мероприятия, предусмотренные, в том числе, для детей.Гостей зимнего курорта Гудаури в новом горнолыжном сезоне ждет два новых канатных комплекса и новая горнолыжная трасса. На всех четырех горнолыжных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местиа – отдыхающие с 9 декабря поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами. В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним видам спорта. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS). В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплине сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS. По информации Минэкономики, этот факт очень важен для развития зимних курортов и спорта, а также для популяризации горнолыжных курортов Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, гудаури, бакуриани, горнолыжные курорты грузии, горнолыжные курорты грузии, горнолыжный спорт
туризм, грузия, новости, гудаури, бакуриани, горнолыжные курорты грузии, горнолыжные курорты грузии, горнолыжный спорт

Зимний туристический сезон в Грузии откроется 20 декабря

11:31 13.12.2023
© photo: Sputnik / SputnikЗимний курорт Гудаури. Расчистка дорог и лыжных трасс
Зимний курорт Гудаури. Расчистка дорог и лыжных трасс - Sputnik Грузия, 1920, 13.12.2023
© photo: Sputnik / Sputnik
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Отдыхающие поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами
ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Зимний туристический сезон 2023-2024 года официально откроется в Грузии 20 декабря – торжественные мероприятия пройдут на горнолыжном курорте Гудаури, сообщает пресс-служба Агентства горных трасс.
Гостей торжественного открытия будут ждать различные развлекательные мероприятия, предусмотренные, в том числе, для детей.
Гостей зимнего курорта Гудаури в новом горнолыжном сезоне ждет два новых канатных комплекса и новая горнолыжная трасса.
На всех четырех горнолыжных курортах Грузии – Гудаури, Бакуриани, Годердзи и Местиа – отдыхающие с 9 декабря поэтапно могут пользоваться канатными дорогами и горнолыжными трассами.
© photo: Sputnik / StringerЗимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике
Зимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2023
Зимний курорт Гудаури. Туристы на подъемнике
© photo: Sputnik / Stringer
В начале июня 2023 года стало известно, что горнолыжные курорты Грузии – Гудаури (Мцхета-Мтианети) и Бакуриани (Самцхе-Джавахети) – ежегодно будут принимать этапы Кубка мира международного уровня по зимним видам спорта. Решение приняла Международная федерация лыжного спорта (FIS).
В зимнем сезоне 2023-2024 годов в Бакуриани пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах могул и ски-кросс, а в Гудаури – в дисциплине сноуборд-кросс. Гудаури и Бакуриани как хозяева этапов Кубка мира уже отмечены в календаре FIS.
По информации Минэкономики, этот факт очень важен для развития зимних курортов и спорта, а также для популяризации горнолыжных курортов Грузии.
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