https://sputnik-georgia.ru/20231214/budet-li-vtoraya-volna-mobilizatsii-v-rossii---otvet-putina-284947138.html
Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина
Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина
Поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, сообщил президент 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T14:00+0400
2023-12-14T14:00+0400
2023-12-14T14:08+0400
россия
новости
в мире
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Не существует необходимости во второй волне мобилизации, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.По словам прездидента, во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч человек, после чего власти перешли к набору военных на контрактной основе. По данным на 13 декабря, в армию поступили 486 тысяч человек, а поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, подчеркнул президент, отметив, что ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по 1,5 тысячи добровольцев.Президент сообщил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали Героями России. Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволилась по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, в мире, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина
14:00 14.12.2023 (обновлено: 14:08 14.12.2023)
Поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, сообщил президент
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Не существует необходимости во второй волне мобилизации, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.
"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", – сказал Путин, отвечая на вопрос о возможности новой мобилизации.
По словам прездидента, во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч человек, после чего власти перешли к набору военных на контрактной основе.
По данным на 13 декабря, в армию поступили 486 тысяч человек, а поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, подчеркнул президент, отметив, что ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по 1,5 тысячи добровольцев.
Президент сообщил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали Героями России.
Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволилась по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.