https://sputnik-georgia.ru/20231214/budet-li-vtoraya-volna-mobilizatsii-v-rossii---otvet-putina-284947138.html

Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина

Будет ли вторая волна мобилизации в России – ответ Путина

Поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, сообщил президент 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Не существует необходимости во второй волне мобилизации, заявил президент России Владимир Путин, подводя итоги года.По словам прездидента, во время частичной мобилизации удалось набрать 300 тысяч человек, после чего власти перешли к набору военных на контрактной основе. По данным на 13 декабря, в армию поступили 486 тысяч человек, а поток мужчин, готовых защищать Россию, не сокращается, подчеркнул президент, отметив, что ежедневно в военкоматы по всей стране приходят по 1,5 тысячи добровольцев.Президент сообщил, что мобилизованные из первой волны отлично воюют, 14 из них стали Героями России. Сейчас 244 тысячи человек находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча человек уволилась по достижению предельного возраста, состоянию здоровья и другим причинам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины