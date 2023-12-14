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Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото

Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото

В центре города Телави находится Исторический музей. Он содержит множество интересных экспонатов и располагается на территории крепости, окружающей дворец... 14.12.2023, Sputnik Грузия

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В Историческом музее Телави представлены находки археологов и ученых на территории региона Кахети и Восточной Грузии с древнейших времен и до начала XX века.

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