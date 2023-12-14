Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией
https://sputnik-georgia.ru/20231214/dostoprimechatelnosti-gruzii-istoricheskiy-muzey-v-telavi---foto-284942339.html
Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото
Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото
В центре города Телави находится Исторический музей. Он содержит множество интересных экспонатов и располагается на территории крепости, окружающей дворец... 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T13:23+0400
2023-12-14T13:53+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
телави
кахети
история
история грузии - все самое интересное
главные достопримечательности грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0e/284934225_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_3c4ada76139390c5c6841963a2374735.jpg
В Историческом музее Телави представлены находки археологов и ученых на территории региона Кахети и Восточной Грузии с древнейших времен и до начала XX века.
телави
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0e/284934225_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f04ecb6d80aa9f9b4230d1e6e8d647ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, кахети, история, история грузии - все самое интересное, главные достопримечательности грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, телави, кахети, история, история грузии - все самое интересное, главные достопримечательности грузии, фото

Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото

13:23 14.12.2023 (обновлено: 13:53 14.12.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
В центре города Телави находится Исторический музей. Он содержит множество интересных экспонатов и располагается на территории крепости, окружающей дворец Ираклия Второго
В Историческом музее Телави представлены находки археологов и ученых на территории региона Кахети и Восточной Грузии с древнейших времен и до начала XX века.
© photo: Sputnik / Stringer

Исторический музей Телави входит в десятку основных музеев Грузии.

Исторический музей Телави входит в десятку основных музеев Грузии. - Sputnik Грузия
1/17
© photo: Sputnik / Stringer

Исторический музей Телави входит в десятку основных музеев Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Музей, который был создан еще в советское время, много лет находился на реконструкции и был открыт в мае 2018 года.

Музей, который был создан еще в советское время, много лет находился на реконструкции и был открыт в мае 2018 года. - Sputnik Грузия
2/17
© photo: Sputnik / Stringer

Музей, который был создан еще в советское время, много лет находился на реконструкции и был открыт в мае 2018 года.

© photo: Sputnik / Stringer

В музее две основных экспозиции – это собственно историческая часть и картинная галерея.

В музее две основных экспозиции – это собственно историческая часть и картинная галерея. - Sputnik Грузия
3/17
© photo: Sputnik / Stringer

В музее две основных экспозиции – это собственно историческая часть и картинная галерея.

© photo: Sputnik / Stringer

Самые древние из исторических находок относятся к каменному и бронзовому веку.

Самые древние из исторических находок относятся к каменному и бронзовому веку. - Sputnik Грузия
4/17
© photo: Sputnik / Stringer

Самые древние из исторических находок относятся к каменному и бронзовому веку.

© photo: Sputnik / Stringer

Северная часть Алазанской долины традиционно славилась своими глинами.

Северная часть Алазанской долины традиционно славилась своими глинами. - Sputnik Грузия
5/17
© photo: Sputnik / Stringer

Северная часть Алазанской долины традиционно славилась своими глинами.

© photo: Sputnik / Stringer

В музее представлена экспозиция из квеври – древних кувшинов, в которых готовили вино.

В музее представлена экспозиция из квеври – древних кувшинов, в которых готовили вино. - Sputnik Грузия
6/17
© photo: Sputnik / Stringer

В музее представлена экспозиция из квеври – древних кувшинов, в которых готовили вино.

© photo: Sputnik / Stringer

Также тут можно увидеть предметы домашней утвари.

Также тут можно увидеть предметы домашней утвари. - Sputnik Грузия
7/17
© photo: Sputnik / Stringer

Также тут можно увидеть предметы домашней утвари.

© photo: Sputnik / Stringer

Акцент в музее сделан на исторических находках из северной части Кахети.

Акцент в музее сделан на исторических находках из северной части Кахети. - Sputnik Грузия
8/17
© photo: Sputnik / Stringer

Акцент в музее сделан на исторических находках из северной части Кахети.

© photo: Sputnik / Stringer

Находки из южной части Кахети в основном представлены в музее в городе Сигнахи.

Находки из южной части Кахети в основном представлены в музее в городе Сигнахи. - Sputnik Грузия
9/17
© photo: Sputnik / Stringer

Находки из южной части Кахети в основном представлены в музее в городе Сигнахи.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди экспонатов музея есть и различное оружие, и военная амуниция в основном средних веков.

Среди экспонатов музея есть и различное оружие, и военная амуниция в основном средних веков. - Sputnik Грузия
10/17
© photo: Sputnik / Stringer

Среди экспонатов музея есть и различное оружие, и военная амуниция в основном средних веков.

© photo: Sputnik / Stringer

Например, эти защитные приспособления для рук датируются 18 веком.

Например, эти защитные приспособления для рук датируются 18 веком. - Sputnik Грузия
11/17
© photo: Sputnik / Stringer

Например, эти защитные приспособления для рук датируются 18 веком.

© photo: Sputnik / Stringer

Также тут есть предметы национальной одежды – как мужской, так и женской.

Также тут есть предметы национальной одежды – как мужской, так и женской. - Sputnik Грузия
12/17
© photo: Sputnik / Stringer

Также тут есть предметы национальной одежды – как мужской, так и женской.

© photo: Sputnik / Stringer

Эта женская обувь датируется XIX веком. Посетители с интересом разглядывают такие экспонаты.

Эта женская обувь датируется XIX веком. Посетители с интересом разглядывают такие экспонаты. - Sputnik Грузия
13/17
© photo: Sputnik / Stringer

Эта женская обувь датируется XIX веком. Посетители с интересом разглядывают такие экспонаты.

© photo: Sputnik / Stringer

Побывав в музее в Телави, словно окунаешься в прошлое. Своеобразную атмосферу создают полная тишина и полумрак во всех залах музея.

Побывав в музее в Телави, словно окунаешься в прошлое. Своеобразную атмосферу создают полная тишина и полумрак во всех залах музея. - Sputnik Грузия
14/17
© photo: Sputnik / Stringer

Побывав в музее в Телави, словно окунаешься в прошлое. Своеобразную атмосферу создают полная тишина и полумрак во всех залах музея.

© photo: Sputnik / Stringer

В коллекции живописи музея есть уникальные экспонаты. Тут представлены картины, собранные меценатом Кетеван Яшвили в XX веке и подаренные ей телавскому музею.

В коллекции живописи музея есть уникальные экспонаты. Тут представлены картины, собранные меценатом Кетеван Яшвили в XX веке и подаренные ей телавскому музею. - Sputnik Грузия
15/17
© photo: Sputnik / Stringer

В коллекции живописи музея есть уникальные экспонаты. Тут представлены картины, собранные меценатом Кетеван Яшвили в XX веке и подаренные ей телавскому музею.

© photo: Sputnik / Stringer

Родом из дворянской семьи, Кетеван Яшвили увлекалась живописью и собрала около 200 картин известных художников.

Родом из дворянской семьи, Кетеван Яшвили увлекалась живописью и собрала около 200 картин известных художников. - Sputnik Грузия
16/17
© photo: Sputnik / Stringer

Родом из дворянской семьи, Кетеван Яшвили увлекалась живописью и собрала около 200 картин известных художников.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди собранных ей картин представлены работы Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Айвазовского, Рубо и других талантливых художников.

Среди собранных ей картин представлены работы Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Айвазовского, Рубо и других талантливых художников. - Sputnik Грузия
17/17
© photo: Sputnik / Stringer

Среди собранных ей картин представлены работы Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Айвазовского, Рубо и других талантливых художников.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0