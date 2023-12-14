Достопримечательности Грузии: исторический музей в Телави – фото
Исторический музей Телави входит в десятку основных музеев Грузии.
Исторический музей Телави входит в десятку основных музеев Грузии.
Музей, который был создан еще в советское время, много лет находился на реконструкции и был открыт в мае 2018 года.
Музей, который был создан еще в советское время, много лет находился на реконструкции и был открыт в мае 2018 года.
В музее две основных экспозиции – это собственно историческая часть и картинная галерея.
В музее две основных экспозиции – это собственно историческая часть и картинная галерея.
Самые древние из исторических находок относятся к каменному и бронзовому веку.
Самые древние из исторических находок относятся к каменному и бронзовому веку.
Северная часть Алазанской долины традиционно славилась своими глинами.
Северная часть Алазанской долины традиционно славилась своими глинами.
В музее представлена экспозиция из квеври – древних кувшинов, в которых готовили вино.
В музее представлена экспозиция из квеври – древних кувшинов, в которых готовили вино.
Также тут можно увидеть предметы домашней утвари.
Также тут можно увидеть предметы домашней утвари.
Акцент в музее сделан на исторических находках из северной части Кахети.
Акцент в музее сделан на исторических находках из северной части Кахети.
Находки из южной части Кахети в основном представлены в музее в городе Сигнахи.
Находки из южной части Кахети в основном представлены в музее в городе Сигнахи.
Среди экспонатов музея есть и различное оружие, и военная амуниция в основном средних веков.
Среди экспонатов музея есть и различное оружие, и военная амуниция в основном средних веков.
Например, эти защитные приспособления для рук датируются 18 веком.
Например, эти защитные приспособления для рук датируются 18 веком.
Также тут есть предметы национальной одежды – как мужской, так и женской.
Также тут есть предметы национальной одежды – как мужской, так и женской.
Эта женская обувь датируется XIX веком. Посетители с интересом разглядывают такие экспонаты.
Эта женская обувь датируется XIX веком. Посетители с интересом разглядывают такие экспонаты.
Побывав в музее в Телави, словно окунаешься в прошлое. Своеобразную атмосферу создают полная тишина и полумрак во всех залах музея.
Побывав в музее в Телави, словно окунаешься в прошлое. Своеобразную атмосферу создают полная тишина и полумрак во всех залах музея.
В коллекции живописи музея есть уникальные экспонаты. Тут представлены картины, собранные меценатом Кетеван Яшвили в XX веке и подаренные ей телавскому музею.
В коллекции живописи музея есть уникальные экспонаты. Тут представлены картины, собранные меценатом Кетеван Яшвили в XX веке и подаренные ей телавскому музею.
Родом из дворянской семьи, Кетеван Яшвили увлекалась живописью и собрала около 200 картин известных художников.
Родом из дворянской семьи, Кетеван Яшвили увлекалась живописью и собрала около 200 картин известных художников.
Среди собранных ей картин представлены работы Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Айвазовского, Рубо и других талантливых художников.
Среди собранных ей картин представлены работы Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, Айвазовского, Рубо и других талантливых художников.