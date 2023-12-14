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Глава МИД Турции – прекращению огня в секторе Газа мешают США

Глава МИД Турции – прекращению огня в секторе Газа мешают США

Результаты голосования по резолюции в СБ ООН демонстрируют, что международное сообщество стремится к завершению конфликта в секторе Газа, заявил министр 14.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 дек – Sputnik. Только США стоят на пути прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."Мы ожидаем, что США больше не будут препятствовать реализации решений ООН. На данный момент между резней в секторе Газа и прекращением огня стоят исключительно и только США", – заявил Фидан на пресс-конференции в Баку.Фидан подчеркнул, что результаты голосования по резолюции в СБ ООН демонстрируют, что международное сообщество стремится к завершению конфликта в секторе Газа.Ранее США в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предусловий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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