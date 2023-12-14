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Грузия получила статус кандидата в члены ЕС
Грузия получила статус кандидата в члены ЕС
В ноябре Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе."Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Евросовет предоставил статус кандидата Грузии", – написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети "Х".Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузия - евросоюз
грузия, политика, новости, грузия - евросоюз
Грузия получила статус кандидата в члены ЕС
21:44 14.12.2023 (обновлено: 22:54 14.12.2023)
В ноябре Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
"Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению в ЕС с Украиной и Молдовой. Евросовет предоставил статус кандидата Грузии", – написал глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети "Х".
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.