https://sputnik-georgia.ru/20231214/kak-izmenilis-tseny-za-1-kv-m-v-tbilisi--2018-2023-g--284953831.html

Как изменились цены за 1 кв. м в Тбилиси – 2018-2023 г.

Как изменились цены за 1 кв. м в Тбилиси – 2018-2023 г.

В Тбилиси из года в год растет цена на недвижимость 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T20:10+0400

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете среднюю цену за 1 кв. м в Тбилиси в 2018-2013 годах, согласно данным, представленным на сайте некоммерческой платформы Recov.Примечательно, что, согласно последним данным за январь-ноябрь 2023 года, средневзвешенная цена квартир в новостройках в столице Грузии в январе-ноябре выросла на 17% в спальных районах, рядом с центром и в центре – на 13% и 14% соответственно.В случае со старыми квартирами, за 11 месяцев 2023 года их стоимость выросла на 24% в спальных районах, а вблизи центра и в центре Тбилиси – на 17% и 16% соответственно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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