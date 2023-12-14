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Какая погода будет в январе 2024? Народные приметы на второй месяц зимы
Какая погода будет в январе 2024? Народные приметы на второй месяц зимы
Народные приметы на второй месяц зимы, с которого начинается новый календарный год, предскажут, какой будет погода в январе 2024 года, весной, летом, а также... 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T23:09+0400
2023-12-14T23:09+0400
2023-12-14T23:33+0400
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Какой будет погода в январе 2024 года и народные приметы на второй месяц зимы, читайте в Sputnik Грузия. Какая погода будет в январе 2024? По народным приметам погода в первый день лета будет такой же, как и 1 января, а если в первых числах второго месяца зимы солнечно и тепло, то в начале мая будет холодно и ветрено. Весна предстоит поздняя и холодная, если на Рождество Христово погода теплая и солнечная, да и весь январь выдался теплым. Холодный и сухой январь предвещает знойный июль без осадков, а также плохой урожай грибов в летний сезон. По приметам метели в феврале предсказывает морозный январь, а чем крепче морозы во второй зимний месяц, тем жарче лето. Богатый урожай предсказывает морозная и снежная погода 14 января, а если 16 числа пойдет снег – это примета, что август ожидается пасмурный, но без осадков. Лето предстоит засушливое, если 19 января ясно, но холодно, а если погода снежная и пасмурная – это примета, что урожай будет обильный. По народным приметам ожидается оттепель, если 22 января шумит лес, а если в этот день выдалась солнечная погода – значит урожай ожидается богатый. Весна ожидается ранняя, если 24 января тепло, а если облака против ветра идут – это верная примета, что пойдет снег. Ударят сильные морозы, если 28 января подует северный ветер, а если синицы ищут укрытие – это примета, что начнется метель. Предстоят продолжительные морозы, если 31 января вороны стаями летают, а если в последний день второго зимнего месяца оттепель – это примета, что урожай картофеля будет плохим. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , прогноз погоды
Какая погода будет в январе 2024? Народные приметы на второй месяц зимы
23:09 14.12.2023 (обновлено: 23:33 14.12.2023)
Народные приметы на второй месяц зимы, с которого начинается новый календарный год, предскажут, какой будет погода в январе 2024 года, весной, летом, а также каким будет урожай
Какой будет погода в январе 2024 года и народные приметы на второй месяц зимы, читайте в Sputnik Грузия.
Какая погода будет в январе 2024?
По народным приметам погода в первый день лета будет такой же, как и 1 января, а если в первых числах второго месяца зимы солнечно и тепло, то в начале мая будет холодно и ветрено.
Весна предстоит поздняя и холодная, если на Рождество Христово погода теплая и солнечная, да и весь январь выдался теплым.
Холодный и сухой январь предвещает знойный июль без осадков, а также плохой урожай грибов в летний сезон.
По приметам метели в феврале предсказывает морозный январь, а чем крепче морозы во второй зимний месяц, тем жарче лето.
Богатый урожай предсказывает морозная и снежная погода 14 января, а если 16 числа пойдет снег – это примета, что август ожидается пасмурный, но без осадков.
Лето предстоит засушливое, если 19 января ясно, но холодно, а если погода снежная и пасмурная – это примета, что урожай будет обильный.
По народным приметам ожидается оттепель, если 22 января шумит лес, а если в этот день выдалась солнечная погода – значит урожай ожидается богатый.
Весна ожидается ранняя, если 24 января тепло, а если облака против ветра идут – это верная примета, что пойдет снег.
Ударят сильные морозы, если 28 января подует северный ветер, а если синицы ищут укрытие – это примета, что начнется метель.
Предстоят продолжительные морозы, если 31 января вороны стаями летают, а если в последний день второго зимнего месяца оттепель – это примета, что урожай картофеля будет плохим.
Материал подготовлен на основе открытых источников