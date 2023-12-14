https://sputnik-georgia.ru/20231214/narodnye-primety-na-avvakumov-den-2023-chto-nelzya-delat-15-dekabrya-284951175.html

Народные приметы на Аввакумов день 2023: что нельзя делать 15 декабря?

Народные приметы на Аввакумов день 2023: что нельзя делать 15 декабря?

Православная церковь 15 декабря поминает пророка Аввакума, одного из 12 малых пророков, который пророчествовал в середине VII века до Рождества Христова 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T17:03+0400

2023-12-14T17:03+0400

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В народном календаре 15 декабря называют Аввакумов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Аввакумов день и о народных приметах 15 декабря, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Аввакумов день делать ремонт или другую домашнюю работу – можно привлечь болезни. Нельзя в Аввакумов день начинать что-то новое или принимать важные решения, в том числе менять место работы или переезжать в новый дом – по приметам 15 декабря можно допустить серьезную ошибку и потерять крупную сумму денег. В Аввакумов день нельзя ничего поднимать с земли – это плохая примета, на подобранной вещи может быть порча. Принимать подарки 15 декабря от малознакомых людей нельзя – по приметам даритель может иметь недобрые намерения. Нельзя в Аввакумов день принимать участие в шумных мероприятиях, напиваться и объедаться, так как 15 декабря продолжается Рождественский пост. По народным приметам нельзя в Аввакумов день женщинам мыть голову, особенно беременным – по приметам здоровье ухудшиться в период, оставшийся до родов. Народные приметы По народным приметам в ближайшие дни ожидается метель, если Луна 15 декабря прячется за облаками, а если птицы в Аввакумов день сидят на верхушках деревьев – значит поднимется сильный ветер. Непогода продлится почти полтора месяца, если в Аввакумов день пойдет дождь, а если 15 декабря дует сильный ветер – это верная примета, что ударят морозы. Кошка гуляет и громко мяукает в Аввакумов день, значит скоро наступит оттепель, а если она весь день спит – это примета, указывающая на сильные морозы. По приметам урожай на следующий год будет богатый, если в Аввакумов день выпало много снега. Материал подготовлен на основе открытых источников

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