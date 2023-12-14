https://sputnik-georgia.ru/20231214/nesovershennoletnego-zhitelya-tbilisi-obvinili-v-ugrozakh-advokatu-284958139.html
Несовершеннолетнего жителя Тбилиси обвинили в угрозах адвокату
Несовершеннолетнего жителя Тбилиси обвинили в угрозах адвокату
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T21:26+0400
2023-12-14T21:26+0400
2023-12-14T21:26+0400
грузия
происшествия
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генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум лицам, в том числе несовершеннолетнему, по факту избиения и угроз адвокату в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, 7 декабря несовершеннолетний и его совершеннолетний спутник избили адвоката у здания Тбилисского городского суда, а также несовершеннолетний угрожал адвокату лишением жизни. Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу, а совершеннолетнему – в угрозе и насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу. Теперь прокуратура будет требовать для обоих заключения на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, генеральная прокуратура грузии
Несовершеннолетнего жителя Тбилиси обвинили в угрозах адвокату
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум лицам, в том числе несовершеннолетнему, по факту избиения и угроз адвокату в Тбилиси, говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, 7 декабря несовершеннолетний и его совершеннолетний спутник избили адвоката у здания Тбилисского городского суда, а также несовершеннолетний угрожал адвокату лишением жизни.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу, а совершеннолетнему – в угрозе и насилии, связанном с осуществлением защиты или обвинения по уголовному делу.
Теперь прокуратура будет требовать для обоих заключения на время следствия.