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Новые автобусы будут обслуживать пассажиров в регионах Грузии

Новые автобусы будут обслуживать пассажиров в регионах Грузии

Правительство планирует закупку 154 восьмиметровых автобусов 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T19:07+0400

2023-12-14T19:07+0400

2023-12-14T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Три региона Грузии будут обслуживать новые современные восьмиметровые автобусы марки ISUZU, для этого правительство уже закупило первую партию, сообщает телеканал "Рустави 2".Решение приобрести новые автобусы для регионов принадлежит премьеру Ираклию Гарибашвили. Цель программы – восстановление и дальнейшее развитие внутреннего муниципального транспорта. По программе как из центрального, так и местного бюджетов выделено 53 миллиона лари. Новые автобусы появятся с сегодняшнего дня в регионах Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети. На первом этапе в страну завезли 51 автобус. В целом проект предусматривает закупку 154 восьмиметровых автобусов, которые будут распределены по муниципалитетам. Автобусы будут служить для внутренних и междугородних перевозок граждан. Кроме того, закуплено около 90 мусоровозов, которые будут распределены по всем регионам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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