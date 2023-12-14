https://sputnik-georgia.ru/20231214/nyukasl-interesuetsya-golkiperom-sbornoy-gruzii-po-futbolu-284949955.html

"Ньюкасл" интересуется голкипером сборной Грузии по футболу

"Ньюкасл" интересуется голкипером сборной Грузии по футболу

Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Ньюкасл" включился в борьбу за приобретение вратаря сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили с другими клубами Премьер-лиги, сообщает издание Footballfancast. Среди кандидатов на трансфер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хея. Поэтому привлечение нового вратаря во время январского трансферного окна крайне важно. После 16 туров в АПЛ "Ньюкасл" с 26 очками находится на седьмом месте. Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро. Ранее о своем интересе к Мамардашвили заявил лондонский "Челси". Грузинский голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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