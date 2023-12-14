https://sputnik-georgia.ru/20231214/nyukasl-interesuetsya-golkiperom-sbornoy-gruzii-po-futbolu-284949955.html
"Ньюкасл" интересуется голкипером сборной Грузии по футболу
"Ньюкасл" интересуется голкипером сборной Грузии по футболу
Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T16:01+0400
2023-12-14T16:01+0400
2023-12-14T16:08+0400
спорт
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277075676_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_cbe7a3075d1a6b482e79d67eeacfd9dc.jpg
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Ньюкасл" включился в борьбу за приобретение вратаря сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили с другими клубами Премьер-лиги, сообщает издание Footballfancast. Среди кандидатов на трансфер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хея. Поэтому привлечение нового вратаря во время январского трансферного окна крайне важно. После 16 туров в АПЛ "Ньюкасл" с 26 очками находится на седьмом месте. Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро. Ранее о своем интересе к Мамардашвили заявил лондонский "Челси". Грузинский голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1a/277075676_70:0:973:677_1920x0_80_0_0_8fe13777ba525c114c195dc79687fea9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости
"Ньюкасл" интересуется голкипером сборной Грузии по футболу
16:01 14.12.2023 (обновлено: 16:08 14.12.2023)
Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Английский футбольный клуб "Ньюкасл" включился в борьбу за приобретение вратаря сборной Грузии по футболу и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили с другими клубами Премьер-лиги, сообщает издание Footballfancast.
Среди кандидатов на трансфер бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хея.
"Ньюкасл" борется с двумя соперниками по Премьер-лиге за очень интересного вратаря, который считается большим талантом на своей позиции. Команде приходится играть с плотным графиком. Кроме того, многие игроки основного состава не могут играть с августа из-за травм. Это затрудняет ротацию в разных соревнованиях. Самой серьезной потерей сезона, вероятно, является травма вратаря Ника Поупа", – пишет издание.
Поэтому привлечение нового вратаря во время январского трансферного окна крайне важно. После 16 туров в АПЛ "Ньюкасл" с 26 очками находится на седьмом месте.
Рыночная стоимость Георгия Мамардашвили на конец октября превысила 30 млн евро.
Ранее о своем интересе к Мамардашвили заявил лондонский "Челси".
Грузинский голкипер перешел в резервную команду "Валенсии" на годовую аренду (с правом выкупа) 7 июня 2021 года, но произвел впечатление на тренера клуба Хосе Бордаласа. Это помогло ему занять место в основном составе клуба. После этого "Валенсия" выкупила контракт грузинского легионера.