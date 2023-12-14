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Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией

Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией

Смотрите в видео трансляцию прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 14.12.2023, Sputnik Грузия

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"прямая линия" с президентом россии владимиром путиным

"прямая линия"

пресс-конференция

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Глава российского государства подводит итоги 2023 года. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходят в объединенном формате.Прямая линия и ежегодная пресс-конференция – давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Опыт объединения двух форматов у Кремля уже есть. В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию президент проводить не стал, но ответил на вопросы граждан в ходе пресс-конференции, которая была организована в формате видеоконференции.

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