https://sputnik-georgia.ru/20231214/pryamaya-translyatsiya-vladimir-putin-podvodit-itogi-2023-goda-so-vsey-rossiey-284931826.html
Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией
Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией
Смотрите в видео трансляцию прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T13:00+0400
2023-12-14T13:00+0400
2023-12-14T13:22+0400
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видео
владимир путин
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россия
прямая линия с владимиром путиным
"прямая линия" с президентом россии владимиром путиным
"прямая линия"
пресс-конференция
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Глава российского государства подводит итоги 2023 года. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходят в объединенном формате.Прямая линия и ежегодная пресс-конференция – давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция. Опыт объединения двух форматов у Кремля уже есть. В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию президент проводить не стал, но ответил на вопросы граждан в ходе пресс-конференции, которая была организована в формате видеоконференции.
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мультимедиа, видео, владимир путин, в мире, россия, прямая линия с владимиром путиным, "прямая линия" с президентом россии владимиром путиным, "прямая линия", пресс-конференция, видео
мультимедиа, видео, владимир путин, в мире, россия, прямая линия с владимиром путиным, "прямая линия" с президентом россии владимиром путиным, "прямая линия", пресс-конференция, видео
Прямая трансляция: Владимир Путин подводит итоги 2023 года со всей Россией
13:00 14.12.2023 (обновлено: 13:22 14.12.2023)
Смотрите в видео трансляцию прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина
Глава российского государства подводит итоги 2023 года. Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина проходят в объединенном формате.
Прямая линия и ежегодная пресс-конференция – давние и апробированные форматы публичного общения российского президента. Каждое мероприятие проводилось без малого два десятка раз. Первая прямая линия состоялась в 2001-м, в том же году прошла и большая пресс-конференция.
Опыт объединения двух форматов у Кремля уже есть. В 2020 году из-за пандемии коронавируса отдельную прямую линию президент проводить не стал, но ответил на вопросы граждан в ходе пресс-конференции, которая была организована в формате видеоконференции.