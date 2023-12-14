https://sputnik-georgia.ru/20231214/teper-ne-poshumish-v-gruzii-nachali-shtrafovat-za-prevyshenie-shuma-s-pervogo-raza--284927788.html

Теперь не пошумишь: в Грузии начали штрафовать за превышение шума с первого раза

Теперь не пошумишь: в Грузии начали штрафовать за превышение шума с первого раза

За превышение допустимых норм шума в дневные или ночные часы физлица на первый раз будут караться штрафом в размере 150 лари 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T09:00+0400

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2023-12-14T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Вступила в силу норма, согласно которой в Грузии превышение норм шума в жилых домах, государственных учреждениях и частных компаниях будет караться штрафом при первом же нарушении. Согласно новой норме, при первом же превышении допустимых норм шума в дневные или ночные часы физические лица будут караться штрафом в размере 150 лари, а юридические – 1,5 тысячи лари.Повторное нарушение повлечет за собой штраф для физических лиц в размере 500 лари, а в случае юрлиц – 5 тысяч лари.В случае третьего превышения норм шума физическим лицам придется платить штраф в размере 1 тысячи лари, а компаниям – 10 тысяч лари.Ограничения на шум не касаются аэропортов, метрополитена, автомобильной и железной дороги, портов, а также акций, строительных и ремонтных работ днем и спортивных и культурных мероприятий, согласованных с мэрией Тбилиси.В Грузии с 2020 года установлены нормы допустимого шума в дневные и ночные часы. Нарушение правил в первый раз влекло за собой лишь предупреждение, согласно Кодексу административных правонарушений.По закону уровень допустимого шума в квартире или жилом доме в период с 08:00 до 23:00 не должен превышать 35 децибел, а с 23:00 до 08:00 – 30 децибел. В барах и ресторанах допустимый уровень шума в любое время суток – до 50 децибел, а в гостиницах днем – 40 децибел, ночью – 35 децибел.Курс лари по отношению к доллару США на 14 декабря составляет 2,6745 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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