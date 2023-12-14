https://sputnik-georgia.ru/20231214/uteryannyy-v-aeroportu-tbilisi-bagazh-ne-prodaetsya-na-auktsione--zayavlenie-tav-georgia-284929538.html

Утерянный в аэропорту Тбилиси багаж не продается на аукционе – заявление TAV Georgia

Утерянный в аэропорту Тбилиси багаж не продается на аукционе – заявление TAV Georgia

В сети появилась информация, что якобы почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T09:40+0400

2023-12-14T09:40+0400

2023-12-14T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Информация о том, что вещи, попавшие в отделение потерянного багажа (Lost & Found) Тбилисского международного аэропорта, продаются на аукционах, не соответствует действительности, говорится в заявлении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. TAV Georgia ответила на распространенную в соцсетях через фейковый аккаунт информацию о том, что почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари (около 2 долларов). В компании отметили, что цель дезинформации – ввести общественность в заблуждение. Компания уже приняла соответствующие меры для предотвращения распространения дезинформации и блокировки фейковых страниц. TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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