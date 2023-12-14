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Утерянный в аэропорту Тбилиси багаж не продается на аукционе – заявление TAV Georgia
Утерянный в аэропорту Тбилиси багаж не продается на аукционе – заявление TAV Georgia
В сети появилась информация, что якобы почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T09:40+0400
2023-12-14T09:40+0400
2023-12-14T09:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Информация о том, что вещи, попавшие в отделение потерянного багажа (Lost & Found) Тбилисского международного аэропорта, продаются на аукционах, не соответствует действительности, говорится в заявлении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми. TAV Georgia ответила на распространенную в соцсетях через фейковый аккаунт информацию о том, что почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари (около 2 долларов). В компании отметили, что цель дезинформации – ввести общественность в заблуждение. Компания уже приняла соответствующие меры для предотвращения распространения дезинформации и блокировки фейковых страниц. TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси
Утерянный в аэропорту Тбилиси багаж не продается на аукционе – заявление TAV Georgia
В сети появилась информация, что якобы почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Информация о том, что вещи, попавшие в отделение потерянного багажа (Lost & Found) Тбилисского международного аэропорта, продаются на аукционах, не соответствует действительности, говорится в заявлении компании TAV Georgia, управляющей аэропортами Тбилиси и Батуми.
TAV Georgia ответила на распространенную в соцсетях через фейковый аккаунт информацию о том, что почта международного аэропорта расчищает склад и продает потерянные сумки и чемоданы за 5,5 лари (около 2 долларов).
"Мы хотели бы отреагировать на дезинформацию, которая распространяется в социальных сетях через различные фейковые страницы, будто бы вещи, найденные в бюро находок Тбилисского международного аэропорта, выставляются на аукцион... Указанная информация не соответствует действительности и является полной ложью", – говорится в заявлении.
В компании отметили, что цель дезинформации – ввести общественность в заблуждение.
Компания уже приняла соответствующие меры для предотвращения распространения дезинформации и блокировки фейковых страниц.
TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.