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В Грузию пытались ввезти контрабандное золото почти на 50 тысяч лари
В Грузию пытались ввезти контрабандное золото почти на 50 тысяч лари
Таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения весом почти в 0,5 кг 14.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-14T17:44+0400
2023-12-14T17:44+0400
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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну контрабанды золотых изделий через международный аэропорт в Кутаиси и ТПП "Садахло" (граница с Арменией) на общую сумму в 47,1 тысячи лари (около 18 тысяч долларов), сообщает Служба доходов. В результате детального осмотра багажа и ручной клади грузинских и иностранных граждан таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения весом в 468,15 грамма. Двух нарушителей, которые являлись гражданами Грузии, обязали выплатить штрафы на общую сумму 28 458 лари (около 11 тысяч долларов), а материалы дела иностранца переданы в Следственную службу Минфина для дальнейших действий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, кутаиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси, кутаиси
В Грузию пытались ввезти контрабандное золото почти на 50 тысяч лари
17:44 14.12.2023 (обновлено: 17:51 14.12.2023)
Таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения весом почти в 0,5 кг
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik.
Грузинские таможенники пресекли попытку ввоза в страну контрабанды золотых изделий через международный аэропорт в Кутаиси и ТПП "Садахло" (граница с Арменией) на общую сумму в 47,1 тысячи лари (около 18 тысяч долларов), сообщает
Служба доходов.
В результате детального осмотра багажа и ручной клади грузинских и иностранных граждан таможенники обнаружили незадекларированные золотые украшения весом в 468,15 грамма.
Двух нарушителей, которые являлись гражданами Грузии, обязали выплатить штрафы на общую сумму 28 458 лари (около 11 тысяч долларов), а материалы дела иностранца переданы в Следственную службу Минфина для дальнейших действий.