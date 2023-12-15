https://sputnik-georgia.ru/20231215/bank-rossii-povysil-klyuchevuyu-stavku-284979949.html

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T18:45+0400

2023-12-15T18:45+0400

2023-12-15T18:45+0400

новости

россия

экономика

центральный банк росси

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Совет директоров Банка России в пятницу, 15 декабря, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базовых пунктов до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.Банк России начал повышать ставку с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией. Тогда ее увеличили на один процентный пункт. Уже в августе на фоне обвала курса рубля этот инструмент подняли на 3,5 процентного пункта, в сентябре и октябре добавили еще три – до 15% годовых.Повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.Текущее инфляционное давление остается высоким. В среднем за октябрь-ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10,0% в пересчете на год (по сравнению с 12,2% в III квартале).Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%.При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%. Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, россия, экономика, центральный банк росси, ставка рефинансирования