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Численность Сил обороны Грузии останется неизменной в 2024 году
Численность Сил обороны Грузии останется неизменной в 2024 году
Численность Сил обороны Грузии не превысит 37 тысяч человек 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T16:21+0400
2023-12-15T16:21+0400
2023-12-15T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных. Согласно принятому постановлению, численность Сил обороны страны составит не более 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, минобороны грузии, парламент грузии
грузия, новости, минобороны грузии, парламент грузии
Численность Сил обороны Грузии останется неизменной в 2024 году
Численность Сил обороны Грузии не превысит 37 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных.
Согласно принятому постановлению, численность Сил обороны страны составит не более 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.