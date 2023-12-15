https://sputnik-georgia.ru/20231215/chislennost-sil-oborony-gruzii-ostanetsya-neizmennoy-v-2024-godu-284972250.html

Численность Сил обороны Грузии останется неизменной в 2024 году

Численность Сил обороны Грузии останется неизменной в 2024 году

Численность Сил обороны Грузии не превысит 37 тысяч человек 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T16:21+0400

2023-12-15T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии приняли проект постановления "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных. Согласно принятому постановлению, численность Сил обороны страны составит не более 37 тысяч человек. Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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