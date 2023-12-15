https://sputnik-georgia.ru/20231215/chto-gotovit-evrosoyuz-dlya-gruzin--knut-ili-pryanik-284981193.html

Что готовит Евросоюз для грузин – кнут или пряник?

Что готовит Евросоюз для грузин – кнут или пряник?

Что означает для Грузии статус кандидата в члены Евросоюза? Это плюс или минус для страны – об этом в своей колонке рассуждает колумнист Sputnik Грузия... 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T18:00+0400

2023-12-15T18:00+0400

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Накануне Евросоюз сделал то, что долго обещал, да не делал. Грузии наконец-то официально дали "статус", да не простой, а целого кандидата в члены Евросоюза. После шквала критики в адрес действующего руководства страны, отказывающегося враждовать с Россией, открывать "второй фронт" и вводить против нее экономические санкции, Евросоюз, мягко говоря, был очень недоволен Грузией. Вспомним 23 июня 2022 года. Евросовет отказал Грузии в предоставлении статуса страны-кандидата в ЕС, но подтвердил европейскую перспективу. Тогда уклончиво и многозначно глава ЕС Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран готовы предоставить статус кандидата для Грузии, НО "после выполнения ею ряда условий". Что это был за "ряд условий" и что большому Евросоюзу нужно от маленькой Грузии? Тут все сложно, но попытаемся распутать этот клубок. История грузинской европеизацииОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году. Тогда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". И с тех пор шаг за шагом грузины шли навстречу Европе. Да и как иначе, когда изначально в Конституции страны прописано, что главная цель для нее – следовать европейскому курсу и стать членом европейской семьи. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. И буквально через три месяца последовала реакция на эту "заявку". Показательно дав статус кандидатов Украине и Молдове, грузин как бы наказали за "плохое поведение". Мол, неправильно вы Европу любите, не выполняете 12 пунктов, необходимых для союза. Это уже не первый случай, когда Европа "помогает" Грузии в решении внутренних проблем. В апреле 2021 года после победы на парламентских выборах 2020 года правящей партии "Грузинская мечта" и последовавшими за этим протестами оппозиции президент Европейского совета Шарль Мишель буквально вручил в руки грузинам Соглашение по выходу из политического кризиса.А как назвать тот факт, когда суверенной стране кто-то под диктовку говорит, как ей правильно жить? Да, именно, в любом другом государстве это бы назвали вмешательством во внутреннюю политику. Но только не в этом случае. Евросоюз уверен, что, продиктовав по пунктам, как теперь положено жить Грузии, он оказывает стране большую помощь… Дюжина условий от Европы и помощь от "большого брата" Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии на получение статуса кандидата в ЕС выдвинула 12 условий, среди которых искоренение политической поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. Любопытно, что "деолигархизация" – это камень в огород бывшего лидера правящей партии, мецената Бидзины Иванишвили, а не тех, кто стал олигархом благодаря спонсорской помощи оппозиционерам Грузии со стороны Запада, понятно даже без намеков… Ведь олигарх олигарху рознь… Вот оно – первое "невмешательство" во внутренние дела страны. Пункт про судебную систему – это вообще песня. Его реализации решил "помочь" сам "большой брат". 5 апреля 2023 года США ввели визовые санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе обвиняют в "значительной коррупции". "Эти люди злоупотребляли своими полномочиями в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии", – заявил Блинкен. А вот на просьбу правительства страны и самих подсанкционных судей предоставить доказательства этих преступлений судей, американцы так и не отреагировали. Мол, если мы говорим, что это так, значит так и есть… Европа купила свободу грузинскому правонарушителю Вот еще одно "невмешательство" во внутренние дела Грузии. Оно к 12 пунктам Евросоюза отношения не имеет, но слишком красивая история, чтобы о ней промолчать. В главной оппозиционной партии страны "Нацдвижение" был такой яркий член, он даже какое-то время был ее лидером – Ника Мелия. Так вот, за радикальное поведение на антироссийских акциях протеста в июне 2019 года его обвинили в организации группового насилия. Но грузинское правосудие доброе, как и сами грузины. На Мелия надели электронный браслет, обязали выплатить небольшой залог и отпустили на волю.Но залог Мелия оплачивать не собирался, так как считал себя невиновным. Более того, после поражения на парламентских выборах 2020 года, участвуя в очередной акции протеста, он прославился на весь мир, когда в толпе разъяренных оппозиционеров снял с себя электронный браслет и бросил в толпу. После очередного нарушения закона его, разумеется, взяли под стражу. И маленький залог тогда стал большим. Чтобы его отпустили, Мелия должен был заплатить 40 тысяч лари, или 13,5 тысячи евро… Вот только платить за свободу он опять не хотел. Из принципа Мелия сидел за решеткой, играя роль политзаключенного, пока оттуда его не вызволила Европа. А деньги на это взяли из Европейского фонда для демократии. Вы представляете, сидит себе какой-то преступник во Франции в тюрьме, ему назначают залог, а он отказывается платить, тогда кто-то из политиков Африки или, например, Китая, решает ему помочь – открыто платит за него залог… Что скажут французы? Ну вы сами знаете, что…. Насколько Грузии нужна Европа? Мнения самих грузин тут разделились. Молодежь и любители путешествовать хотят в Евросоюз – безвиз открывает горизонты для полетов чуть ли не по всему миру. Учеба в европейских вузах, работа в европейских семьях, пусть даже уборщицами или сиделками, плюсы есть для отдельных грузин. Если же размышлять о том, насколько это выгодно государству в целом, то тут можно увидеть очень много "но"… Ни для кого не секрет, что Европа, почитающая Штаты, подыгрывает Америке и НАТО там, где те проигрывают. Не надо далеко ходить – не только Грузия, но и Украина с Молдовой столько лет просились в НАТО. Теперь уже НАТО точно отказало Грузии, понимая, что реакция России будет предсказуемой. Есть другой вариант отдалить Грузию от России – не взяли в НАТО, давайте пообещаем членство в Евросоюзе. Тем более что обещанного можно ждать долго, вон, Турция этого членства ждет с 1999 года….Вот лично я считаю, что для США и Европы сейчас Грузия нужнее, чем для самих грузин это пресловутое членство. Выход в Черное море, граница с Россией, возможность контролировать действия руководства страны – разе не это видно в глазах европейского и американского протектората? Политический прагматизм грузинского руководства в отношении России – та еще "красная тряпка" для послов Америки и Европы в Грузии. Отмена визового режима со стороны России, возвращение прямых авиарейсов и с каждым годом все улучшающееся экономическое партнерство… Как можно спокойно на это смотреть? Другое дело, если стремление Грузии в Евросоюз будет куда более управляемым процессом. Хотите стать европейцами, давайте напишем вам еще каких-нибудь нужных для выполнения пунктов. Возможные новые пункты Евросоюза Вот тут можно фантазировать бесконечно. И поверьте, прежде всего пункты будут бить по экономике страны. Как вы думаете, станут ли сотрудничать на прежних условиях со страной главные торговые партнёры Грузии: Россия, Турция, Азербайджан? Не уверен. Думаю, что со временем грузинский экспорт будет облагаться налогами наравне с продукцией стран-членов ЕС. Не заставит себя ждать и подорожание пока что недорогих российских продуктов – зерна, топлива, энергоносителей. Не думаю, что Грузию оставят в покое и не заставят ввести санкции против России. А это неизбежно повлечет за собой сбой экономических отношений не только с самой Россией, но и с ее стратегическими партнёрами России – Китаем, Беларусью. А главным инструментом для шантажа, к примеру, можно очень быстро сделать безвиз с Евросоюзом, отзыв статуса кандидата в члены ЕС. Если это не поможет, можно и санкции ввести – ведь это самый любимый "кнут" Евросоюза… Вот и гадайте сами, что готовит на ближайшее будущее для Грузии Евросоюз – крут или пряники…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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