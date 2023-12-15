https://sputnik-georgia.ru/20231215/den-svyatoy-varvary-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-velikomuchenitsa-284980108.html

День святой Варвары 2023: молитвы, в чем помогает великомученица

День святой Варвары 2023: молитвы, в чем помогает великомученица

Православная церковь поминает святую Варвару 17 декабря – великомученица, идя на смерть, попросила у Господа дар помогать всем, кто будет вспоминать ее и ее... 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T21:01+0400

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справки

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О жизни святой Варвары, в чем помогает великомученица и какие молитвы ей возносят, читайте в Sputnik Грузия. Житие святой Варвары Жила святая Варвара в Илиополе Финикийском в конце III – начале IV века. По церковным хроникам, Варвара была единственной дочкой знатного язычника Диоскора. Рано овдовев, Диоскор прятал дочь, которая с юного возраста была необыкновенно красивой и умной, в специально построенном для нее замке, чтобы уберечь деву от посторонних взоров. Варвара, достигнув совершеннолетия, приняла в тайне от отца-язычника христианство. Диоскор, узнав об этом, выдал дочь как христианку правителю Максимиану (305-311). Максимиан, соблазненный красотой девы, пытался убедить ее отречься, но Варвара всенародно объявила себя христианкой, бесстрашно отвергнув правителя. Варвару по приказу правителя подвергли жестоким пыткам, однако Спаситель, явившись прекрасной деве, исцелил великомученицу чудесным образом от ран. Язычники не смогли вынудить Варвару отречься, поэтому Максимиан приказал отрубить ей голову, а палачом выступил ее собственный отец. Когда Варвару повели на казнь совершенно обнаженной, чтобы еще больше ее унизить, Господь окутал великомученицу неземным светом как одеждой, и никто не увидел ее наготы. На месте захоронения святой построили церковь, которая страждущим приносила исцеление. Божья кара вскоре настигла палачей – Максимиана и Диоскора убило ударом молнии во время страшной грозы, которая разразилась сразу после казни. Барбароба День святой Варвары в Грузии, где великомученицу почитают издревле, называют Барбароба. В честь святой Варвары только в столице возведены четыре церкви – первую из них построили в VIII веке. Святую Варвару считают покровительницей детей, поэтому в день памяти великомученицы в грузинских храмах на праздничной службе всегда присутствует много детей. В Грузии 17 декабря отмечают "бедоба", что переводится с грузинского как "день судьбы", поэтому очень важно, кто в качестве первого гостя войдет в этот день в дом. В грузинских семьях в день памяти святой по традиции пекут лобиани – лепешки с фасолевой начинкой. В чем помогает Молитвы святой Варваре помогают не умереть без исповеди и святого причастия – оградить от внезапной смерти и тяжких болезней. Святой Варваре возносят молитвы и просят послать здоровье детям, а также защитить от несправедливости. Молитва к великомученице помогает защититься от грома. Святую Варвару считают покровительницей женщин, которая помогает бездетным женщинам забеременеть. Покровительствует святая Варвара также шахтерам и артиллеристам. Молитвы Молитва первая Святая славная и всехвальная великомученице Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественном люди, раце мощей твоих поклоняющиися и любовию целующии, страдания же твоя мученическая, и в них Самаго Страстоположника Христа, давшаго тебе не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нужная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему — безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Тайн причастну, и всем, на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здрави пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая Премудрая и всекрасная святая великомученице Христова Варваро! Блаженна еси, яко Премирная мудрость Божия плоть и кровь не яви тебе, но Сам Бог, Отец Небесный, Иже тебе, веры ради от невернаго отца оставленную, изгнанную и умерщвленную, в дщерь Себе возлюбленную прият; за тленное земнаго имения наследие плоти нетление дарова; труды мученическия упокоением Небеснаго измени Царствия; временное твое житие, смертию Его ради пресеченное, сицевою воспрослави почестию, яко душу с лики Небесных вчини духов, тело же, на земли в храме их ангельском положенное, Ангелом заповеда сохранити цело, честно и многочудесно. Блаженна еси, Христу Сыну Божию, Жениху Небесному, уневещанная дево, Егоже доброты твоея Рачителя имети желающи, всю себе страданием, ранами, удов резанием и самыя главы усечением, аки утварьми дражайшими, потщалася еси украсити: да тако, яко жена, верна главе своей — мужу, Христу духом и телом соединишися неразлучно, глаголющи: "Обретох, Егоже возлюби душа моя, удержах Его и не оставих Его". Блаженна еси, яко Святый Дух на тебе почил есть, имже духовными духовная разсуждати научена, вся духи лукавствия во идолех яко пагубныя отринула еси и Единаго Бога Духа познавши, яко истинная поклонница, духом и истиною кланятися изволила еси, проповеднически глаголющи: "Троицу чту, Едино Божество". Сию Святую Троицу, Юже в животе и смерти исповеданием и страданием своим прославила еси, умоли о мне, предстательнице моя, яко да и аз всегда тройственною веры, любве и надежды добродетелию, Туюжде Святую Троицу почитаю. Имам светильник веры, но празден благих дел елеа; ты, мудрая дево, страдальческую плоть твою, крове исполненную и ранами преливающуюся, аки светильник имущая, даждь от елеа твоего, да тем душевную мою свещу украсивши, сподоблюся по тебе в Чертог Небесный внити. Пресельник аз есмь на земли и пришлец, якоже вси отцы мои; благ вечных наследнице и блаженныя вечери в Царствии Небеснем причастнице, яко в странствии жития, Трапезы Божественныя угодения, сице и во исходе от мира желаемаго сподоби мя напутствования; и егда в конец сном смерти начну усыпати, коснися тогда изнемогающия плоти моея, яко иногда Ангел Илии, глаголющи: востани, яждь и пий; яко да благодатию Божественных Тела и Крове Тайн укреплен, преиду в крепости яди тоя далекий путь смерти, даже до Горы Небесныя: и тамо, Егоже ты чрез три окна банныя прежде верою Бога Троицу узрела еси, Сего купно с тобою лицем к лицу да удостоюся видети и славити Его в некончаемыя веки. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки