https://sputnik-georgia.ru/20231215/elochka-gori-tbilistsev-priglashayut-na-tseremoniyu-zazhzheniya-glavnogo-simvola-novogo-goda-284964333.html

Елочка гори: тбилисцев приглашают на церемонию зажжения главного символа Нового года

Елочка гори: тбилисцев приглашают на церемонию зажжения главного символа Нового года

Мэр обещает, что горожан ждет интересное и разнообразное зрелище 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T10:36+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной елки Грузии состоится вечером 15 декабря у здания парламента в Тбилиси – мэр города Каха Каладзе призвал гостей и жителей столицы присоединиться к празднику.В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и в парке Деда Эна. Здесь можно будет увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах."Всего нас ждет 23 волшебных, веселых, полных эмоций новогодних вечера", – отметил мэр.В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки.Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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