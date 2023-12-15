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Елочка гори: тбилисцев приглашают на церемонию зажжения главного символа Нового года
Елочка гори: тбилисцев приглашают на церемонию зажжения главного символа Нового года
Мэр обещает, что горожан ждет интересное и разнообразное зрелище 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T10:36+0400
2023-12-15T10:36+0400
2023-12-15T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной елки Грузии состоится вечером 15 декабря у здания парламента в Тбилиси – мэр города Каха Каладзе призвал гостей и жителей столицы присоединиться к празднику.В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и в парке Деда Эна. Здесь можно будет увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах."Всего нас ждет 23 волшебных, веселых, полных эмоций новогодних вечера", – отметил мэр.В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки.Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, новый год
Елочка гори: тбилисцев приглашают на церемонию зажжения главного символа Нового года
10:36 15.12.2023 (обновлено: 10:55 15.12.2023)
Мэр обещает, что горожан ждет интересное и разнообразное зрелище
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Торжественная церемония зажжения главной елки Грузии состоится вечером 15 декабря у здания парламента в Тбилиси – мэр города Каха Каладзе призвал гостей и жителей столицы присоединиться к празднику.
В этом году новогодние мероприятия пройдут под лозунгом "Тбилиси – европейский город".
"В 20:00 ждем всех вас на проспекте Руставели перед зданием парламента. У всех нас будет возможность зажечь главную елку страны и вместе загадать желания. Приходите с детьми и внуками, вас ждет приятный вечер", – сказал мэр Тбилиси.
Новогодние деревни в Тбилиси откроются 16 декабря на площади Орбелиани и в парке Деда Эна. Здесь можно будет увидеть дом грузинского Деда Мороза – Товлис Бабуа, мастерскую эльфов и покататься на аттракционах.
"Всего нас ждет 23 волшебных, веселых, полных эмоций новогодних вечера", – отметил мэр.
В этот же период там будут организованы гастрономическая, предпринимательская и рождественская ярмарки. Там же будут обустроены фотозоны, каток, пройдут мастер-классы и театральные постановки.
Во второй половине дня в Новогодней деревне будут организованы музыкальные вечера различных коллективов и исполнителей.