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Интернет 5G появится на горнолыжных курортах Грузии в декабре
Интернет 5G появится на горнолыжных курортах Грузии в декабре
Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе для внедрения 5G-интернета 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T10:02+0400
2023-12-15T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Воспользоваться Интернетом 5G на первом этапе смогут жители и гости горнолыжных курортов Грузии Гудаури и Бакуриани к началу зимнего туристического сезона, который откроется 20 декабря, сообщает оператор мобильной связи Cellfie Mobile. Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", получила лицензию на использование частотного ресурса, необходимого для внедрения 5G-интернета в Грузии сроком на 15 лет. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле текущего года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались. Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, гудаури, бакуриани, интернет
Интернет 5G появится на горнолыжных курортах Грузии в декабре
10:02 15.12.2023 (обновлено: 11:20 15.12.2023)
Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе для внедрения 5G-интернета
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Воспользоваться Интернетом 5G на первом этапе смогут жители и гости горнолыжных курортов Грузии Гудаури и Бакуриани к началу зимнего туристического сезона, который откроется 20 декабря, сообщает оператор мобильной связи Cellfie Mobile.
Компания Cellfie Mobile, заменившая на грузинском рынке оператора мобильной связи "Билайн", получила лицензию на использование частотного ресурса, необходимого для внедрения 5G-интернета в Грузии сроком на 15 лет.
Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле текущего года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались.
5G – это технология беспроводного Интернета нового поколения, которая, по сравнению с существующими технологиями, значительно повысит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором коммуникаций выведет на совершенно новый уровень такие важные отрасли, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие.
Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.