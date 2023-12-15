https://sputnik-georgia.ru/20231215/kak-izmenilsya-pokazatel-inflyatsii-v-gruzii-pri-podschete-po-evrostandartam-284962575.html
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2023 года оказался на 0,6 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по... 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2023 года составила -0,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,1%.Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2023 года оказался на 0,2 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.Чем отличаются методологии в Грузии и ЕСГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
грузия, новости, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", евросоюз
Как изменился показатель инфляции в Грузии при подсчете по евростандартам
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2023 года оказался на 0,6 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Годовая инфляция в Грузии, рассчитанная по евростандартам, в ноябре 2023 года составила -0,1%, в то время как по национальной методологии инфляция составила 0,1%.
В настоящее время в Грузии инфляция рассчитывается на основании Индекса потребительских цен (ИПЦ) по международным стандартам, в то время как в странах Евросоюза используют Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ), и он является важным индикатором ценовой стабильности.
Уровень инфляции в Грузии, рассчитанный по европейской методологии, в ноябре 2023 года оказался на 0,2 процентного пункта ниже, чем рассчитанный по национальным правилам.
Чем отличаются методологии в Грузии и ЕС
ГИПЦ отличается от ИПЦ рядом методологических особенностей, главным образом с точки зрения веса потребительской корзины и используемого классификатора.
В частности, в случае ГИПЦ для расчета веса потребительской корзины используются расходы, которые несут как резиденты, так и нерезиденты в стране, а для ИПЦ – только те расходы, которые несут резиденты как в стране, так и за рубежом.
Что касается классификатора, то в Евросоюзе используется версия "Классификации индивидуального потребления по целям" (ECOICOP), которая несколько отличается от существующей в настоящее время международной COICOP. Однако следует отметить, что состав потребительской корзины и используемые микроданные идентичны для обоих индексов.