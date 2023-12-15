https://sputnik-georgia.ru/20231215/khinkali-popal-v-spisok-100-luchshikh-blyud-v-mire-284969185.html

Хинкали попали в список 100 лучших блюд в мире

Хинкали попали в список 100 лучших блюд в мире

Грузинское национальное блюдо вошло в первую тридцатку кулинарных изысков 15.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Кулинарный путеводитель TasteAtlas поместил грузинское блюдо хинкали на 29 место среди 100 лучших блюд мира. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подводя итоги 2023 года, TasteAtlas выложил список 100 лучших блюд в мире. Автор добавил, что, к примеру, в горных регионах Грузии в качестве начинки чаще всего используется баранина, однако самый распространенный сорт по всей Грузии – смесь свинины и говядины. В описании также говорится, как правильно есть хинкали, отмечая, что "узелок" из теста есть нельзя, его нужно оставить, чтобы потом посчитать, сколько было съедено. "Эти ароматные пельмени подаются просто так или в сочетании со свежемолотым черным перцем", – отмечается в описании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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