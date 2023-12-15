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Минобразования Грузии займется вопросами молодежи с 1 января

Минобразования Грузии займется вопросами молодежи с 1 января

Решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии включает различные активности для молодежи 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T14:03+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял пакет поправок о расширении полномочий министерства образования и науки за счет сокращения полномочий министерства культуры и спорта, связанных с делами молодежи.После внесения соответствующих изменений в трех чтениях с 1 января 2024 года у ведомства будет новое название – министерство образования, науки и молодежи.Ранее правительство объяснило, что это решение было принято исходя из того, что Минобразования Грузии своими программами, начиная со школы и заканчивая профессиональным и высшим образованием, также включает различные активности для молодежи.Это уже третья попытка правительства усилить работу с молодежью.В 2018 году было упразднено отдельно существующее с 2010 года министерство по делам спорта и молодежи, и его функции стало выполнять обновленное и расширенное министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии. Тогда же было создано Агентство по делам молодежи при новом министерстве.Однако уже в 2021 году это крупное ведомство разделили на два: министерство образования и науки и министерство культуры, спорта и молодежи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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