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На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни – видео
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни – видео
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни. Торжественная церемония по традиции состоялась на проспекте Руставели у здания парламента страны 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T23:48+0400
2023-12-15T23:48+0400
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Это новая елка, которую приобрела мэрия Тбилиси, чтобы отметить Новый 2024 год. Высота нового новогоднего символа Грузии – 24 метра, городскому бюджету он обошелся в 270 тысяч долларов.На елке 365 веток, 120 гирлянд и еще 100 других новогодних украшений. Прежняя елка, купленная еще в 2019 году, испортилась на праздновании 2023 года, так как загорелась после попадания в нее петард.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, видео
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни – видео
23:48 15.12.2023 (обновлено: 00:06 16.12.2023)
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни. Торжественная церемония по традиции состоялась на проспекте Руставели у здания парламента страны
Это новая елка, которую приобрела мэрия Тбилиси, чтобы отметить Новый 2024 год. Высота нового новогоднего символа Грузии – 24 метра, городскому бюджету он обошелся в 270 тысяч долларов.
На елке 365 веток, 120 гирлянд и еще 100 других новогодних украшений. Прежняя елка, купленная еще в 2019 году, испортилась на праздновании 2023 года, так как загорелась после попадания в нее петард.