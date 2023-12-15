https://sputnik-georgia.ru/20231215/na-glavnoy-novogodney-elke-gruzii-zazhglis-prazdnichnye-ogni---video-284988317.html

На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни – видео

На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни – видео

На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни. Торжественная церемония по традиции состоялась на проспекте Руставели у здания парламента страны 15.12.2023, Sputnik Грузия

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Это новая елка, которую приобрела мэрия Тбилиси, чтобы отметить Новый 2024 год. Высота нового новогоднего символа Грузии – 24 метра, городскому бюджету он обошелся в 270 тысяч долларов.На елке 365 веток, 120 гирлянд и еще 100 других новогодних украшений. Прежняя елка, купленная еще в 2019 году, испортилась на праздновании 2023 года, так как загорелась после попадания в нее петард.

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