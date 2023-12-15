https://sputnik-georgia.ru/20231215/narodnye-primety-na-ioannov-den-2023-chto-nelzya-delat-16-dekabrya-284980487.html

Народные приметы на Иоаннов день 2023: что нельзя делать 16 декабря?

Народные приметы на Иоаннов день 2023: что нельзя делать 16 декабря?

Православная церковь 16 декабря поминает преподобного Иоанна Молчальника (затворника), который прославился подвигами молитвы, безмолвия и пустынножительства 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T18:22+0400

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справки

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В народном календаре 16 декабря называют Иоаннов день или Иоанн Молчальник, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Иоаннов день: о народных приметах 16 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Иоаннов день ссориться и ругаться с родными и близкими – можно весь год провести в конфликтах. Нельзя 16 декабря громко говорить, кричать, петь и смеяться – это примета, привлекающая неприятности. В Иоаннов день нельзя заниматься рукоделием, в том числе шить и вышивать – по приметам можно привлечь болезни. Нельзя 16 декабря передавать солонку из рук в руки – это плохая примета, сулящая ссоры и неприятности. По народным приметам нельзя в Иоаннов день здороваться через порог и подавать руку – избежать ссоры и скандала не удастся. Народные приметы По народным приметам год предстоит неурожайный, если снег в Иоаннов слегка покрыл землю, а если к 16 декабря образовались огромные сугробы – урожай будет богатый. Ожидаются заморозки, если дрова в Иоаннов день сгорают в печи быстро, а если 16 декабря слышно чирикание птиц за окном – это примета, что скоро потеплеет. Предстоят сильные морозы, если кошки в Иоаннов день прижимаются к батарее, а если звезды 16 декабря как будто прыгают на небе – это верная примета, что надвигается вьюга. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки