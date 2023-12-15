https://sputnik-georgia.ru/20231215/narodnye-primety-na-varvarin-den-2023-chto-nelzya-delat-17-dekabrya-284986870.html
Народные приметы на Варварин день 2023: что нельзя делать 17 декабря?
Народные приметы на Варварин день 2023: что нельзя делать 17 декабря?
Православная церковь 17 декабря поминает великомученицу Варвару, принявшую смерть за веру при императоре Максимиане (305-311) 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T22:37+0400
2023-12-15T22:37+0400
2023-12-15T22:52+0400
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Праздник в народном календаре называют "Варварин день", с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Варварин день и какие народные приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Варварин день делать ремонт, убирать в доме и стирать – можно привлечь неприятности. Нельзя 17 декабря ругаться, сквернословить и конфликтовать, особенно с родными – по приметам помириться будет очень сложно. В Варварин день продолжается Рождественский пост, поэтому есть скоромную пищу, предаваться чревоугодию и напиваться нельзя – по приметам можно притянуть болезни. Нельзя 17 декабря венчаться, так как во время поста обряд венчания не проводят. Народные приметы Много примет в Варварин день связано и с погодой. Например, ясное звездное небо 17 декабря указывает на похолодание, а пасмурная погода в Варварин день – это верная примета, что потеплеет. Морозная погода продержится несколько дней, если в Варварин день ударил мороз, а если 17 декабря тепло – это примета, что урожай льна будет богатый. По народным приметам погода в ближайшие дни будет солнечной и теплой, если закат в Варварин день окрасится в красный цвет, а если дым из трубы 17 декабря поднимается вверх – значит, холодно будет еще долго. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Народные приметы на Варварин день 2023: что нельзя делать 17 декабря?
22:37 15.12.2023 (обновлено: 22:52 15.12.2023)
Православная церковь 17 декабря поминает великомученицу Варвару, принявшую смерть за веру при императоре Максимиане (305-311)
Праздник в народном календаре называют "Варварин день", с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Варварин день и какие народные приметы с ним связаны, читайте в Sputnik Грузия.
По народным приметам нельзя в Варварин день делать ремонт, убирать в доме и стирать – можно привлечь неприятности.
Нельзя 17 декабря ругаться, сквернословить и конфликтовать, особенно с родными – по приметам помириться будет очень сложно.
В Варварин день продолжается Рождественский пост, поэтому есть скоромную пищу, предаваться чревоугодию и напиваться нельзя – по приметам можно притянуть болезни.
Нельзя 17 декабря венчаться, так как во время поста обряд венчания не проводят.
Много примет в Варварин день связано и с погодой. Например, ясное звездное небо 17 декабря указывает на похолодание, а пасмурная погода в Варварин день – это верная примета, что потеплеет.
Морозная погода продержится несколько дней, если в Варварин день ударил мороз, а если 17 декабря тепло – это примета, что урожай льна будет богатый.
По народным приметам погода в ближайшие дни будет солнечной и теплой, если закат в Варварин день окрасится в красный цвет, а если дым из трубы 17 декабря поднимается вверх – значит, холодно будет еще долго.
Материал подготовлен на основе открытых источников.