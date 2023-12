https://sputnik-georgia.ru/20231215/novogodnie-meropriyatiya-v-tbilisi--programma-merii-po-dnyam-284967583.html

Новогодние мероприятия в Тбилиси – программа мэрии по дням

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новогодние деревни в Тбилиси будут расположены на площади Орбелиани, в парке Деда Эна и на прилегающих улицах с 16 декабря по 7...

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Новогодние деревни в Тбилиси будут расположены на площади Орбелиани, в парке Деда Эна и на прилегающих улицах с 16 декабря по 7 января 2024 года. Предлагаем подробную программу мероприятий: 16 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка15:30 - 16:30 Новогоднее представление Театра пальцев14:00 - 20:00 Представление на коньках (ул. Хазини)19:00 - 20:00 Концерт Salio (ул. Пурцеладзе)20:00 – 21:00 Концерт Стефане (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе). 17 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка15:30 - 16:30 Музыкальное представление Джаз-группы марионеток 14:00 - 20:00 Представление на коньках (ул. Хазини)18:00 - 19:30 Концерт Нодарико Хуцишвили (ул. Пурцеладзе)20:00 - 21:00 Концерт группы "Гамис шоу" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).18 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток 18:00 - 19:00 Концерт "Элисбенд" (ул. Пурцеладзе)19:00 - 21:00 Этномузыкальный вечер – группы "Эгари", "Бани", "Чвенебуреби", "Гордела", "Урса", "Дидгори", "Басиани", "Шавнабада" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе). 19 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 19:00 - 20:30 Концерт "Эрисиони" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).20 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление Театра кукол 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Джаз-бенд марионеток18:00 - 19:00 "Синтез" (ул. Пурцеладзе)20:00 - 22:00 В ожидании Нового года (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).21 декабря Ул. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление Кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 20:00 - 21:45 Концерт группы "Усахелаури" (ул. Пурцеладзе)20:00 - 21:00 Концерт Лелы Цурцумия и группы "Нон-Стоп" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).22 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 18:00 - 19:00 Хижина Очо (ул. Пурцеладзе)20:00 - 21:00 Концерт группы "Резо и дети" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).23 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка 15:30 - 16:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток19:00 - 20:30 Концерт группы Дато Евгенидзе с друзьям (ул. Пурцеладзе)21:00 - 22:00 Концерт Killages (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).24 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка15:30 - 16:30 Новогоднее представление Театра пальцев 20:00 - 21:15 Концерт группы "Ара" (ул. Атонели)22:00 - 23:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).25 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток 20:00 - 21:15 Концерт The New One (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).26 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 18:00 - 19:30 Концерт Натии Думбадзе и группы (ул. Пурцеладзе)20:00 - 21:00 Концерт Тбилисского биг-бенда (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).27 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток21:00 - 22:00 Концерт Тамада (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).28 декабряУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 18:00 - 19:00 Концерт Магды Васадзе и "Джемсейшен" (ул. Пурцеладзе)20:00 - 21:00 Коцерт Гагы Прани и группы "Регион" (ул. Атонели)21:00 – 22:00 Электронная музыка( ул. Пурцеладзе).29 декабряУл. Пхови16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 19:00 - 20:00 Концерт Ото Немсадзе (ул. Пурцеладзе)20:30 - 21:30 Концерт 4D Monsters Lobsters (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).30 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка 15:30 - 16:30 Музыкальное выступление джаз-бенда марионеток18:00 - 19:00 Концерт LUA (ул. Атонели)20:00 - 21:30 Концерт Дато Гомартели и ансамбль "Швидкаца" (ул. Пурцеладзе)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).31 декабряУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка 15:30 - 16:30 Новогоднее представление Театра пальцев 14:00 - 20:00 Электронная музыка (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).1 январяУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток19:00 - 20:00 Концерт Goofy Land (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).2 январяУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 16:00 - 17:30 FE PROJECT (ул. Пурцеладзе)18:00 - 19:00 Концерт Зуры Хуцишвили и группы (ул. Пурцеладзе) 20:00 - 22:00 Концерт на праздник "Бедоба" (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).3 январяУл. Пхови14:00 - 14:30 Шоу иллюзионистов 15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Музыкальное выступление Джаз-группы марионеток 19:00 - 22:00 Концерт артистов грузинской эстрады (ул. Атонели)20:00 - 21:00 Концерт "Цирк Миркус" (ул. Пурцеладзе)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).4 январяУл. Пхови14:00 - 14:30 Шоу иллюзионистов15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 17:00 - 18:00 Концерт "Нали Бенд" (ул. Атонели) 18:00 - 19:00 Концерт On the road (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе). 5 январяУл. Пхови15:00 - 15:30 Новогоднее представление кукольного театра 16:00 - 16:30 Ожившая Рождественская сказка 17:30 - 18:30 Новогоднее представление Театра пальцев 19:00 - 22:00 Концерт артистов грузинской эстрады (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Концерт Элене Каландадзе и Иракле Гецадзе (ул. Пурцеладзе)22:00 - 23:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).6 январяУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов 13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка 15:30 - 16:30 Новогоднее представление театра пальцев 18:00 - 19:00 Концерт ANIKY (ул. Пурцеладзе)20:00 - 22:00 Концерт коллективов "Алило", "Херио", "Театральный квартет" (ул. Атонели) 21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).7 январяУл. Пхови12:00 - 12:30 Шоу иллюзионистов13:00 - 13:30 Новогоднее представление кукольного театра 14:00 - 14:30 Ожившая Рождественская сказка 15:30 - 16:30 Музыкальное выступление джаз-бенда марионеток 18:00 - 19:30 Концерт группы Эрекле Деисадзе и друзей (ул. Пурцеладзе)20:00 - 22:00 "Рождественская ночь в Тбилиси". Закрытие Новогодней деревни (ул. Атонели)21:00 - 22:00 Электронная музыка (ул. Пурцеладзе).

