https://sputnik-georgia.ru/20231215/novye-pravila-dlya-partiy-v-gruzii--nikakikh-pozhertvovaniy-ot-kompaniy-284983225.html

Новые правила для партий в Грузии – никаких пожертвований от компаний

Новые правила для партий в Грузии – никаких пожертвований от компаний

Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T19:52+0400

2023-12-15T19:52+0400

2023-12-15T19:52+0400

грузия

новости

венецианская комиссия

антикоррупционное бюро

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264698264_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_58bbf5bba91998016cf42c6420d6386b.jpg

ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении принял поправки в закон "О политических объединениях граждан", предполагающие введение новых правил финансирования партий в Грузии. Поправки являются выполнением рекомендаций Венецианской комиссии в рамках борьбы с деолигархизацией. Главным новшеством проекта является запрет пожертвований партиям от юридических лиц. Запрет не коснется лишь финансирования проведения лекций, семинаров и других публичных мероприятий. Максимальный размер пожертвований от физических лиц и членских взносов останется неизменным – 60 тысяч лари для каждого лица и 1,2 тысячи лари для каждого члена партии. Почему юрлицам запретят финансировать партии – пояснение лидера "Грузинской мечты">>Самим пожертвованием будут считаться материальные или нематериальные блага (в том числе кредиты) и услуги (кроме добровольческих), переданные физическими лицами безвозмездно либо на льготных условиях. Кроме того, в Грузии сократили объем расходов партий за год. Если по действующему законодательству партия имеет право потратить 0,05% от годового ВВП, то по новой версии за год партия должна уложиться в 0,04% от годового ВВП. При этом, как и прежде, Антикоррупционное бюро получит право устанавливать, что будет считаться тратами партии. Закон вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте Законодательного вестника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, венецианская комиссия, антикоррупционное бюро, парламент грузии