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Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата
Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата
Накануне Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T14:26+0400
2023-12-15T14:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Решение властей Грузии, Украины и Молдовы вступить в Евросоюз – это их суверенное дело, однако здесь видна политизация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.Власти этих стран пытаются продемонстрировать политическую волю, даже, может быть, в ущерб сложной структуре Евросоюза, который переживает не лучшие времена, отметил он.Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, украина, молдова, дмитрий песков, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз, россия
Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата
14:26 15.12.2023 (обновлено: 14:37 15.12.2023)
Накануне Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Решение властей Грузии, Украины и Молдовы вступить в Евросоюз – это их суверенное дело, однако здесь видна политизация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.
"Это абсолютно суверенное дело и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения", – сказал Песков журналистам.
Власти этих стран пытаются продемонстрировать политическую волю, даже, может быть, в ущерб сложной структуре Евросоюза, который переживает не лучшие времена, отметил он.
"К нашему сожалению, каждый раз это желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом исходя из желания еще больше досадить России и антагонизировать эти страны по отношению к России", – заключил Песков.
Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.
В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.