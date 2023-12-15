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Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата

Песков прокомментировал решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата

Накануне Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T14:26+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Решение властей Грузии, Украины и Молдовы вступить в Евросоюз – это их суверенное дело, однако здесь видна политизация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Европейский совет 14 декабря предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе.Власти этих стран пытаются продемонстрировать политическую волю, даже, может быть, в ущерб сложной структуре Евросоюза, который переживает не лучшие времена, отметил он.Грузия и ЕСОтношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство".В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода.В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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