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"Поющий фонтан" на Батумском бульваре зазвучал по-новому
"Поющий фонтан" на Батумском бульваре зазвучал по-новому
Вокруг фонтана установили динамиками JBL премиум-класса 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T11:45+0400
2023-12-15T11:45+0400
2023-12-15T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Вокруг музыкально-танцующих центральных фонтанов, расположенных на Батумском бульваре, обновили аудиосистему, говорится в сообщении администрации.В рамках проекта открытое пространство было полностью оборудовано динамиками JBL премиум-класса для наружного использования, соответствующими современным стандартам, что значительно улучшило звучание музыкально-танцующих фонтанов. В администрации бульвара также отметили, что в 2023 году музыкальная программа центральных фонтанов была частично обновлена французской компанией. В 2024 году вновь планируется добавить новую программу и разнообразить музыкальный репертуар.Батумский бульвар – это один из самых протяженных приморских парков в мире, который считается самой старой и главной достопримечательностью Батуми. Бульвар основан еще в 1881 году по инициативе губернатора Батумской области, который поручил немецким садоводам Ресслеру и Рейеру построить парк вдоль городской набережной. Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. На территории бульвара множество развлекательных объектов – бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны, а вдоль бульвара устроена велодорожка. Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на "новый" и "старый". Сегодня длина бульвара составляет 8 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, батуми, батумский бульвар
новости, грузия, общество, батуми, батумский бульвар
"Поющий фонтан" на Батумском бульваре зазвучал по-новому
11:45 15.12.2023 (обновлено: 12:31 15.12.2023)
Вокруг фонтана установили динамиками JBL премиум-класса
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Вокруг музыкально-танцующих центральных фонтанов, расположенных на Батумском бульваре, обновили аудиосистему, говорится в сообщении администрации.
В рамках проекта открытое пространство было полностью оборудовано динамиками JBL премиум-класса для наружного использования, соответствующими современным стандартам, что значительно улучшило звучание музыкально-танцующих фонтанов.
"Также была добавлена функция дистанционного управления и настольного микрофона, что позволяет настраивать музыкальный репертуар фонтана и управлять им с определенного расстояния с помощью цифровой схемы", – говорится в сообщении.
В администрации бульвара также отметили, что в 2023 году музыкальная программа центральных фонтанов была частично обновлена французской компанией. В 2024 году вновь планируется добавить новую программу и разнообразить музыкальный репертуар.
Батумский бульвар – это один из самых протяженных приморских парков в мире, который считается самой старой и главной достопримечательностью Батуми. Бульвар основан еще в 1881 году по инициативе губернатора Батумской области, который поручил немецким садоводам Ресслеру и Рейеру построить парк вдоль городской набережной.
Приморский парк отличается своей красотой и разнообразием. На территории бульвара множество развлекательных объектов – бунгало, кафе-бары, рестораны, детские аттракционы, танцующие фонтаны, а вдоль бульвара устроена велодорожка.
Территория бульвара продолжает развиваться по сей день. Условно она делится на "новый" и "старый". Сегодня длина бульвара составляет 8 километров.