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Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии резко ухудшится
Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии резко ухудшится
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T23:51+0400
2023-12-15T23:51+0400
2023-12-16T00:05+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни. По данным Национального агентства окружающей среды, с утра 17 декабря до утра 18 декабря в Западной Грузии ожидается дождь, местами сильный снег и метель в горных районах. На Черноморском побережье Грузии – шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах и вызвать сход лавин в горных районах страны. Из-за сильного снегопада, опасности схода лавин и ухудшения видимости в горных районах на определенных участках дорог движение транспорта может быть ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия
Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии резко ухудшится
23:51 15.12.2023 (обновлено: 00:05 16.12.2023)
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни.
По данным Национального агентства окружающей среды, с утра 17 декабря до утра 18 декабря в Западной Грузии ожидается дождь, местами сильный снег и метель в горных районах. На Черноморском побережье Грузии – шторм в 4-5 баллов.
"На большей части территории страны ожидаются сильные западные ветры, в пригородах столицы со второй половины дня возможно усиление ветра до 28-30 м/с", – говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах и вызвать сход лавин в горных районах страны.
Из-за сильного снегопада, опасности схода лавин и ухудшения видимости в горных районах на определенных участках дорог движение транспорта может быть ограничено.