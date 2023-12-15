https://sputnik-georgia.ru/20231215/sneg-shtorm-i-lavinoopasnost--pogoda-v-gruzii-rezko-ukhudshitsya-284987590.html

Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии резко ухудшится

Снег, шторм и лавиноопасность – погода в Грузии резко ухудшится

Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T23:51+0400

2023-12-15T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на территории Грузии в ближайшие дни. По данным Национального агентства окружающей среды, с утра 17 декабря до утра 18 декабря в Западной Грузии ожидается дождь, местами сильный снег и метель в горных районах. На Черноморском побережье Грузии – шторм в 4-5 баллов. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, активизировать оползнево-селевые процессы в горных зонах и вызвать сход лавин в горных районах страны. Из-за сильного снегопада, опасности схода лавин и ухудшения видимости в горных районах на определенных участках дорог движение транспорта может быть ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия