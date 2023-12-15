https://sputnik-georgia.ru/20231215/srednyaya-zarplata-v-gruzii-sostavila-okolo-19-tysyachi-lari-284987029.html

Средняя зарплата в Грузии составила около 1,9 тысячи лари

Средняя зарплата в Грузии составила около 1,9 тысячи лари

В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T23:01+0400

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2023-12-15T23:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2023 года составила 1 855,4 лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари, что на 17,1% выше аналогичного показателя прошлого года. По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2023 года составила 2 160,6 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (946,4 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2023 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 233,9 лари, тогда как женщин – 1 459,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"