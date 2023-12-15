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Средняя зарплата в Грузии составила около 1,9 тысячи лари
Средняя зарплата в Грузии составила около 1,9 тысячи лари
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T23:01+0400
2023-12-15T23:01+0400
2023-12-15T23:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2023 года составила 1 855,4 лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари, что на 17,1% выше аналогичного показателя прошлого года. По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2023 года составила 2 160,6 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (946,4 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2023 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 233,9 лари, тогда как женщин – 1 459,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Средняя зарплата в Грузии составила около 1,9 тысячи лари
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в третьем квартале 2023 года составила 1 855,4 лари, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2023 года составила 2 007,2 лари, что на 17,1% выше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в третьем квартале 2023 года выросла на 14,4% и составила 1 579,5 лари.
По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2023 года составила 2 160,6 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (946,4 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в третьем квартале 2023 года:
Информация и коммуникации – 3 958,1 лари (годовой рост 18,8%).
Строительство – 3 033,4 лари (+31,6%).
Финансовая и страховая деятельность – 2 806,7 лари (+13,4%).
Научная и техническая деятельность – 2 615,6 лари (+17,3%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2023 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 233,9 лари, тогда как женщин – 1 459,1 лари.