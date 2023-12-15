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Тбилиси и Уфу свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Уфу свяжет прямой авиарейс

Авиарейсы будут выполняться по пятницам, время в пути 3 часа 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T13:23+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Российская авиакомпания Azimuth запускает прямые рейсы Уфа-Тбилиси с 26 января 2024 года, сообщается на сайте Международного аэропорта "Уфа". Полеты будут выполняться по пятницам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Время вылета из Уфы в 06:50 по местному времени. Время в пути составит 3 часа. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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