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Венесуэла и Гайана решили мирно урегулировать территориальный спор

Венесуэла и Гайана решили мирно урегулировать территориальный спор

Лидеры двух стран провели переговоры в Сент-Винсенте и Гренадинах, в ходе которых пришли к договоренности не применять силу и не допускать эскалации конфликта 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T23:25+0400

2023-12-15T23:25+0400

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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Венесуэла и Гайана решили урегулировать мирным путем конфликт в связи с регионом Эссекибо, пишет агентство Reuters.По информации издания, лидеры двух стран провели переговоры в Сент-Винсенте и Гренадинах, в ходе которых пришли к договоренности не применять силу и не допускать эскалации конфликта в территориальном споре по поводу Эссекибо.В совместном заявлении главы двух государств пообещали продолжать диалог и сообщили о намерении в течение трех месяцев встретиться в Бразилии.Напомним, на прошедшем недавно в Венесуэле референдуме более 95% граждан положительно ответили на все пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров его сторон.Граждане страны также проголосовали за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом.Также 95% и 93% участников референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.На протяжении многих лет независимости отношения между Венесуэлой и Гайаной не вызывали столь серьезной обеспокоенности, как сейчас. Существовал прямой диалог между руководствами стран, сторонам удавалась сотрудничать в различных сферах. Однако отношения резко ухудшились после того, как на местном шельфе нашли залежи нефти. По оценкам специалистов, они составляют свыше 10 млрд баррелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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