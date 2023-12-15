https://sputnik-georgia.ru/20231215/zakrylas-osennyaya-sessiya-parlamenta-gruzii-284979830.html
Закрылась осенняя сессия парламента Грузии
Закрылась осенняя сессия парламента Грузии
По имеющейся информации, созыв внеочередных заседаний не планируется 15.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-15T17:25+0400
2023-12-15T17:25+0400
2023-12-15T17:25+0400
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии в пятницу, 15 декабря, завершил свою работу в рамках осенней сессии – на заседании прозвучал государственный гимн.Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. По имеющейся информации, созыв внеочередных заседаний не планируется. Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня. Таким образом, законодательный орган Грузии возобновит работу в первый вторник февраля – 6 февраля 2024 года. Это станет последней весенней сессией для парламента десятого созыва. Уже в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав законодательного органа страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости
грузия, политика, новости
Закрылась осенняя сессия парламента Грузии
По имеющейся информации, созыв внеочередных заседаний не планируется
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Парламент Грузии в пятницу, 15 декабря, завершил свою работу в рамках осенней сессии – на заседании прозвучал государственный гимн.
Согласно регламенту, осенняя сессия парламента открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. По имеющейся информации, созыв внеочередных заседаний не планируется.
Согласно закону, весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
Таким образом, законодательный орган Грузии возобновит работу в первый вторник февраля – 6 февраля 2024 года. Это станет последней весенней сессией для парламента десятого созыва.
Уже в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, которые определят новый состав законодательного органа страны.