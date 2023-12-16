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Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира
Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира
Энциклопедия TasteAtlas обновила свой рейтинг худших блюд в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие блюда вошли список 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T13:21+0400
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В годовом обзоре наименее привлекательных блюд выделяются российский холодец и якутский салат "Индигирка". Однако, в этом году лидерство занял исландский деликатес хаукартль, представляющий собой разложившееся мясо акулы.
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фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты

Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира

13:21 16.12.2023
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Энциклопедия TasteAtlas обновила свой рейтинг худших блюд в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие блюда вошли список
В годовом обзоре наименее привлекательных блюд выделяются российский холодец и якутский салат "Индигирка".
Однако, в этом году лидерство занял исландский деликатес хаукартль, представляющий собой разложившееся мясо акулы.
CC BY-SA 3.0 / Jóhann Heiðar Árnason / Hákarl in a store

Хаукартль – исландское национальное блюдо, представляющее собой частично разложившееся, а затем завяленное мясо акулы.

Хаукартль – исландское национальное блюдо, представляющее собой частично разложившееся, а затем завяленное мясо акулы. - Sputnik Грузия
1/10
CC BY-SA 3.0 / Jóhann Heiðar Árnason / Hákarl in a store

Хаукартль – исландское национальное блюдо, представляющее собой частично разложившееся, а затем завяленное мясо акулы.

CC BY-SA 4.0 / Peteravivangel / Kugel Yerushalmi (cropped photo)

Иерусалимский кугель – острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытая карамелизированным сахаром.

Иерусалимский кугель – острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытая карамелизированным сахаром. - Sputnik Грузия
2/10
CC BY-SA 4.0 / Peteravivangel / Kugel Yerushalmi (cropped photo)

Иерусалимский кугель – острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытая карамелизированным сахаром.

© iStock.com / bhofack2

Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой.

Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой. - Sputnik Грузия
3/10
© iStock.com / bhofack2

Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой.

CC BY 2.0 / Aivar Ruukel / Sklandrausis pannil

Скландраусис – латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше.

Скландраусис – латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше. - Sputnik Грузия
4/10
CC BY 2.0 / Aivar Ruukel / Sklandrausis pannil

Скландраусис – латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше.

CC BY-SA 3.0 / Lin linao / Chapaleles crudos, un plato típico de Chiloé (Chile) a base de papas y harina, ingrediente importante del curanto.

Чапалеле – чилийские клецки, приготовленные из картофеля и муки.

Чапалеле – чилийские клецки, приготовленные из картофеля и муки. - Sputnik Грузия
5/10
CC BY-SA 3.0 / Lin linao / Chapaleles crudos, un plato típico de Chiloé (Chile) a base de papas y harina, ingrediente importante del curanto.

Чапалеле – чилийские клецки, приготовленные из картофеля и муки.

© iStock.com / hadynyah

Девочка ест жареного паука на рынке в Камбодже.

Девочка ест жареного паука на рынке в Камбодже. - Sputnik Грузия
6/10
© iStock.com / hadynyah

Девочка ест жареного паука на рынке в Камбодже.

CC BY-SA 4.0 / PerPlex / A serving of smalahove at Voss, Norway (cropped photo)

Смалахове – традиционное западно-норвежское блюдо из бараньей головы.

Смалахове – традиционное западно-норвежское блюдо из бараньей головы. - Sputnik Грузия
7/10
CC BY-SA 4.0 / PerPlex / A serving of smalahove at Voss, Norway (cropped photo)

Смалахове – традиционное западно-норвежское блюдо из бараньей головы.

CC0 / JukoFF / Якутский салат из замороженной рыбы "Индигирка".
Якутский салат из замороженной рыбы Индигирка - Sputnik Грузия
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CC0 / JukoFF /
Якутский салат из замороженной рыбы "Индигирка".
© iStock.com / arinahabich

Экстравагантный бекон в шоколаде.

Экстравагантный бекон в шоколаде. - Sputnik Грузия
9/10
© iStock.com / arinahabich

Экстравагантный бекон в шоколаде.

© iStock.com / zofka

Русский холодец – одна из популярных закусок, которую подают на праздничный ужин.

Русский холодец – одна из популярных закусок, которую подают на праздничный ужин. - Sputnik Грузия
10/10
© iStock.com / zofka

Русский холодец – одна из популярных закусок, которую подают на праздничный ужин.

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