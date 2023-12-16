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Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира

Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира

Энциклопедия TasteAtlas обновила свой рейтинг худших блюд в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие блюда вошли список 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T13:21+0400

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В годовом обзоре наименее привлекательных блюд выделяются российский холодец и якутский салат "Индигирка". Однако, в этом году лидерство занял исландский деликатес хаукартль, представляющий собой разложившееся мясо акулы.

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