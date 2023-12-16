https://sputnik-georgia.ru/20231216/284910842.html
Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира
Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира
Энциклопедия TasteAtlas обновила свой рейтинг худших блюд в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие блюда вошли список 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T13:21+0400
2023-12-16T13:21+0400
2023-12-16T13:21+0400
мультимедиа
в мире
новости в фотографиях
фотоленты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0d/284911020_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_915cd467b4d508b3f6a144dff7d40147.jpg
В годовом обзоре наименее привлекательных блюд выделяются российский холодец и якутский салат "Индигирка". Однако, в этом году лидерство занял исландский деликатес хаукартль, представляющий собой разложившееся мясо акулы.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/0d/284911020_248:185:2732:2048_1920x0_80_0_0_d79cb09b8cb2f3cb9e00fd9018127312.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты
фото, мультимедиа, в мире, новости в фотографиях, фотоленты
Тухлая акула, бекон в шоколаде и жареный паук: худшие блюда мира
Энциклопедия TasteAtlas обновила свой рейтинг худших блюд в мире. Смотрите в фотоленте Sputnik, какие блюда вошли список
В годовом обзоре наименее привлекательных блюд выделяются российский холодец и якутский салат "Индигирка".
Однако, в этом году лидерство занял исландский деликатес хаукартль, представляющий собой разложившееся мясо акулы.
Хаукартль – исландское национальное блюдо, представляющее собой частично разложившееся, а затем завяленное мясо акулы.
Иерусалимский кугель – острая запеканка из тонкой вареной лапши, покрытая карамелизированным сахаром.
© iStock.com / bhofack2
Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой.
Рамен-бургер, в котором привычные булочки заменяют лапшой.
Скландраусис – латвийский пирог, замешанный на свином жире и простокваше.
Чапалеле – чилийские клецки, приготовленные из картофеля и муки.
© iStock.com / hadynyah
Девочка ест жареного паука на рынке в Камбодже.
Девочка ест жареного паука на рынке в Камбодже.
Смалахове – традиционное западно-норвежское блюдо из бараньей головы.
CC0 / JukoFF / Якутский салат из замороженной рыбы "Индигирка".
Якутский салат из замороженной рыбы "Индигирка".
© iStock.com / arinahabich
Экстравагантный бекон в шоколаде.
Экстравагантный бекон в шоколаде.
© iStock.com / zofka
Русский холодец – одна из популярных закусок, которую подают на праздничный ужин.
Русский холодец – одна из популярных закусок, которую подают на праздничный ужин.