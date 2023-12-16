https://sputnik-georgia.ru/20231216/284985234.html

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание

Дойдут ли ответы Путина на незаданные Западом вопросы до адресатов и к каким подвижкам они приведут — покажет время 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T11:10+0400

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2023-12-16T11:10+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников.Мы облегчим эту задачу и попробуем ответить на вопросы, которые есть у Запада к России и Путину, и сформулировать сообщения "туда", которые не были высказаны напрямую, но которые однозначно будут получены нужными людьми.Прямая линия не так просто была начата с упоминания того, что Путин будет баллотироваться на пост президента. Это означает, что все до единого заявления уже должны рассматриваться как рабочая программа нашей страны, которая будет на сто процентов выполнена, и как позиция не только одного человека, пусть такого важного, как президент, но и позиция всего российского общества, подтвержденная безоговорочной поддержкой Владимира Путина.Путин на прямой линии: "Для такой страны, как Россия, просто ее существование без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета".Перевод: Мы не сдадимся никогда, не обольщайтесь. Это вредно для здоровья.Коллективный Запад: Мы вашу бензоколонку же порвали на клочки, заблокировали стиральные машины, откуда вы чипы выковыриваете, яйца вот золотыми стали. На что вы надеетесь?Путин на прямой линии: "У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Благодаря высокой консолидации общества и устойчивости финансовой системы страны Россия справилась с давлением. Рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель — отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. Государственный внешний долг России сокращается — с 46 млрд долларов до 32 млрд. Промышленное производство растет. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу".Перевод: Вы сели в лужу, господа хорошие. Ваши санкции не сработали, мало того — мы стали еще сильнее и наращиваем свою силу каждый день. И у нас грандиозные планы. Кстати, спасибо за импульс, давно надо было.Путин на прямой линии: "Цели СВО не меняются. Денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Мир будет, когда достигнем целей. Русские и украинцы — единый народ. Происходящее — огромная трагедия. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это исторически наша территория. Одесса — русский город. Причерноморье — это исторически российские территории".Перевод: Господа натовцы и еэсовцы, возможно, вам кто-то нашептал, что у нас есть пятая или тридцать пятая колонна, которая может организовать очередной Минск, Стамбул и Шепетовку, чтобы вы поднакопили сил и опять начали нам гадить с помощью Украины. Расстрою вас: мы пойдем до конца, чего бы это ни стоило. Большая часть Украины — исконно русские земли, и мы их вернем. Все вернем. Украинцы — часть большого русского народа, и мы вам их не отдадим. Посылайте туда что угодно и сколько угодно — перемелем все. Выбор за вами.Коллективный Запад: Владимир, но ваши люди не хотят воевать! У вас нет столько солдат, сколько в НАТО. Вы не сможете победить нас на Украине, ну поймите. Посмотрите на капитализацию Apple.Путин на прямой линии: "Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Мы начали широкую кампанию по привлечению добровольцев и контрактников. Набрали 486 тыс. бойцов, хотя планировали около 412 тыс. Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, около полутора тысяч добровольцев записываются ежедневно. Зачем нам мобилизация?"Коллективный Запад: Но мы же вас изолировали. Весь мир против вас и вашей ужасной агрессии. Как вы сможете победить в одиночку?Путин на прямой линии: "У нас огромное количество сторонников в мире по вопросам защиты традиционных ценностей. И их количество растет в геометрической прогрессии. В мире много стран, которые хотят жить по другим правилам. Существенный гарант стабильности в мире — российско-китайские отношения, наш уровень сотрудничества беспрецедентный, включая военную сферу".Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.Перевод: К сожалению для вас, у нас много союзников — и скрытых (пока), и явных, включая самые мощные страны в мире. Изоляция ваша не сработала и никогда не сработает.Путин на прямой линии: "Мы не портили отношения, это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами. Конфликт создали американские "дружки" Украины, а европейцы сделали вид, что ничего не знают. Мы готовы выстраивать отношения с США, это важная страна на международной арене. Но пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет. Когда на Западе произойдут внутренние изменения, тогда будут созданы условия для разговора".Перевод: Мы говорили вам много раз — с позиции силы с Россией разговаривать бесполезно. Особенно бесполезно (и опасно) игнорировать наши жизненные интересы, которые были вам неоднократно озвучены. Хотите продолжать в том же духе — мы готовы. Хотите разговаривать — мы готовы. Но — слушайте внимательно — никаких договоренностей о будущем не будет, если не будут учтены и гарантированы законные интересы России. Еще вопросы есть?Дойдут ли ответы Путина на незаданные Западом вопросы до адресатов и к каким подвижкам они приведут — покажет время.А пока мы будем жить и действовать так, чтобы наш ответ был ясен всем без перевода: "Не дождетесь".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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политика, в мире, аналитика, украина, сша, владимир путин, нато, россия, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины