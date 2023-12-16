https://sputnik-georgia.ru/20231216/bezdomnaya-sobaka-napala-na-dvukh-detey-na-zapade-gruzii--sostoyanie-odnogo-osobo-tyazheloe-284991653.html

Бездомная собака напала на двух детей на западе Грузии – состояние одного особо тяжелое

Бездомная собака напала на двух детей на западе Грузии – состояние одного особо тяжелое

Ребенка перевезли в больницу, где проводят ему операцию 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T13:10+0400

2023-12-16T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Бездомная собака напала на двух братьев пяти и двух лет в деревне Мерия Озургетского района (регион Гурия), состояние младшего ребенка особо тяжелое, сообщает телеканал "Рустави 2".По словам очевидцев, мать была вместе с детьми, когда на них напала собака.Сосед помог матери и детям, и пока они сажали ребенка в машину, чтобы отвезти в клинику, собака напала на другого ребенка неподалеку, причинив ему серьезные травмы.По словам соседей, мать нашла второго ребенка без сознания.Младшего ребенка, который получил травму головы, доставили в Тбилиси, где ему проводят операцию на машине скорой помощи. Жизни старшего мальчика ничего не угрожает. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурия

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