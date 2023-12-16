https://sputnik-georgia.ru/20231216/bezdomnaya-sobaka-napala-na-dvukh-detey-na-zapade-gruzii--sostoyanie-odnogo-osobo-tyazheloe-284991653.html
Бездомная собака напала на двух детей на западе Грузии – состояние одного особо тяжелое
Бездомная собака напала на двух детей на западе Грузии – состояние одного особо тяжелое
Ребенка перевезли в больницу, где проводят ему операцию 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T13:10+0400
2023-12-16T13:10+0400
2023-12-16T13:10+0400
новости
происшествия
грузия
гурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282551941_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_24c6cc0fa1835870d732e45427e75b12.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Бездомная собака напала на двух братьев пяти и двух лет в деревне Мерия Озургетского района (регион Гурия), состояние младшего ребенка особо тяжелое, сообщает телеканал "Рустави 2".По словам очевидцев, мать была вместе с детьми, когда на них напала собака.Сосед помог матери и детям, и пока они сажали ребенка в машину, чтобы отвезти в клинику, собака напала на другого ребенка неподалеку, причинив ему серьезные травмы.По словам соседей, мать нашла второго ребенка без сознания.Младшего ребенка, который получил травму головы, доставили в Тбилиси, где ему проводят операцию на машине скорой помощи. Жизни старшего мальчика ничего не угрожает. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/16/282551941_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ca457639f94cf1d9fc64a9900bc89862.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, происшествия, грузия, гурия
новости, происшествия, грузия, гурия
Бездомная собака напала на двух детей на западе Грузии – состояние одного особо тяжелое
Ребенка перевезли в больницу, где проводят ему операцию
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Бездомная собака напала на двух братьев пяти и двух лет в деревне Мерия Озургетского района (регион Гурия), состояние младшего ребенка особо тяжелое, сообщает телеканал "Рустави 2".
По словам очевидцев, мать была вместе с детьми, когда на них напала собака.
Сосед помог матери и детям, и пока они сажали ребенка в машину, чтобы отвезти в клинику, собака напала на другого ребенка неподалеку, причинив ему серьезные травмы.
По словам соседей, мать нашла второго ребенка без сознания.
Младшего ребенка, который получил травму головы, доставили в Тбилиси, где ему проводят операцию на машине скорой помощи.
Жизни старшего мальчика ничего не угрожает.