https://sputnik-georgia.ru/20231216/chislo-tsifrovykh-bankov-v-gruzii-prodolzhaet-rasti-284993283.html

Число цифровых банков в Грузии продолжает расти

Число цифровых банков в Грузии продолжает расти

Первый цифровой банк появился в Грузии в 2022 году 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T16:30+0400

2023-12-16T16:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Новый, третий по счету цифровой банк в Грузии, АО "Пейв Джорджия" получило лицензию, говорится в сообщении Национального банка. После появления в Грузии нового цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 17. Как сообщает регулятор, АО "Пейв Джорджия" намерено предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы. По данным Нацбанка, учредителями АО "Пейв Джорджия" являются акционеры с длительным и значительным международным опытом работы в финансовом секторе. Согласно принципам лицензирования цифровых банков, разработанным Национальным банком Грузии, после оценки бизнес-модели заявителя и соответствия требованиям, установленным законом, банковская лицензия выдается с определенными ограничениями и соответствующим периодом для полноценного функционирования цифрового банка, определяется наполнение минимального размера надзорного капитала на необходимом этапе. Новый цифровой банк будет работать только в тестовом режиме в течение семи месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность, а осуществление банковской деятельности в реальных условиях будет ограничено. По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель. Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам. Внедрение технологии началось в 2022 году, и первым цифровым банком в Грузии стал банк АО "Пейсера Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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