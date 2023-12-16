https://sputnik-georgia.ru/20231216/chislo-tsifrovykh-bankov-v-gruzii-prodolzhaet-rasti-284993283.html
Число цифровых банков в Грузии продолжает расти
Число цифровых банков в Грузии продолжает расти
Первый цифровой банк появился в Грузии в 2022 году 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T16:30+0400
2023-12-16T16:30+0400
2023-12-16T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Новый, третий по счету цифровой банк в Грузии, АО "Пейв Джорджия" получило лицензию, говорится в сообщении Национального банка. После появления в Грузии нового цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 17. Как сообщает регулятор, АО "Пейв Джорджия" намерено предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы. По данным Нацбанка, учредителями АО "Пейв Джорджия" являются акционеры с длительным и значительным международным опытом работы в финансовом секторе. Согласно принципам лицензирования цифровых банков, разработанным Национальным банком Грузии, после оценки бизнес-модели заявителя и соответствия требованиям, установленным законом, банковская лицензия выдается с определенными ограничениями и соответствующим периодом для полноценного функционирования цифрового банка, определяется наполнение минимального размера надзорного капитала на необходимом этапе. Новый цифровой банк будет работать только в тестовом режиме в течение семи месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность, а осуществление банковской деятельности в реальных условиях будет ограничено. По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель. Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам. Внедрение технологии началось в 2022 году, и первым цифровым банком в Грузии стал банк АО "Пейсера Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Число цифровых банков в Грузии продолжает расти
Первый цифровой банк появился в Грузии в 2022 году
ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Новый, третий по счету цифровой банк в Грузии, АО "Пейв Джорджия" получило лицензию, говорится в сообщении Национального банка.
После появления в Грузии нового цифрового банка число коммерческих банков в Грузии увеличилось до 17.
Как сообщает регулятор, АО "Пейв Джорджия" намерено предоставлять банковские услуги преимущественно через электронные каналы.
"Банк стремится подготовить как традиционных, так и технологично ориентированных клиентов рынка к переходу на цифровую стратегию", – отмечается в сообщении.
По данным Нацбанка, учредителями АО "Пейв Джорджия" являются акционеры с длительным и значительным международным опытом работы в финансовом секторе.
"В разное время они работали в таких компаниях и организациях, как Всемирный банк, Monzo Bank, HSBC, Carta Worldwide, финтех-компания Big Pay, BT Group и других. Кроме того, они имеют деловые отношения с такими крупными и известными фондами, как Quona Capital, FT Partners, BR Capital, w3.Fund и другими инвесторами", – отмечается в сообщении.
Согласно принципам лицензирования цифровых банков, разработанным Национальным банком Грузии, после оценки бизнес-модели заявителя и соответствия требованиям, установленным законом, банковская лицензия выдается с определенными ограничениями и соответствующим периодом для полноценного функционирования цифрового банка, определяется наполнение минимального размера надзорного капитала на необходимом этапе.
Новый цифровой банк будет работать только в тестовом режиме в течение семи месяцев после получения лицензии на банковскую деятельность, а осуществление банковской деятельности в реальных условиях будет ограничено.
По модели цифрового банка все сервисы предоставляются в основном в электронной форме, при предоставлении сервисов цифровой банк использует новые технологии или инновационную технологическую бизнес-модель.
Цифровой банк ориентирован на открытый банкинг и развитие банковского дела как модели сервиса, основывается на интерфейсе API и модулярном устройстве технологической инфраструктуры, у него есть электронные технические средства для подтверждения аутентичности и идентификации потребителя, и он может предоставлять его третьим лицам.
Внедрение технологии началось в 2022 году, и первым цифровым банком в Грузии стал банк АО "Пейсера Грузия".