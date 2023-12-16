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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 814,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 452,8 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2023 года снизились на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 292,7 миллиона долларов.В ноябре из России перечислено 75,3 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2023 года поступило денежных переводов на 76,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,3 миллиона долларов, что на 0,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За 11 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 321,9 миллиона долларов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

09:01 16.12.2023
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2023
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
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По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 814,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

1 452,8

-17,0%

Италия

468,9

20,7

США

400,8

36,9

Греция

210,1

3,2

Германия

208,8

45,2

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 452,8 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Россия лидирует по объему переводов в ноябре

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2023 года снизились на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 292,7 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2023 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Россия

75,3

-76,2

Италия

42,8

19,8

США

40,8

41,6

Германия

20,3

32,2

Греция

20,1

7,8

В ноябре из России перечислено 75,3 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2023 года поступило денежных переводов на 76,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В ноябре из Грузии за границу перевели 31,3 миллиона долларов, что на 0,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За 11 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 321,9 миллиона долларов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.
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