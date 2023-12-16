https://sputnik-georgia.ru/20231216/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti--novye-dannye-284989575.html
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T09:01+0400
2023-12-16T09:01+0400
2023-12-16T09:01+0400
грузия
экономика
новости
статистика
денежные переводы
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:345:1365:1113_1920x0_80_0_0_3a7e95f522c973cce4391b900002489e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 814,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 452,8 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2023 года снизились на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 292,7 миллиона долларов.В ноябре из России перечислено 75,3 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2023 года поступило денежных переводов на 76,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,3 миллиона долларов, что на 0,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За 11 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 321,9 миллиона долларов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:217:1365:1241_1920x0_80_0_0_e338eff84b916ba929b103dad9284e5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 814,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-ноябрь 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
1 452,8
-17,0%
Италия
468,9
20,7
США
400,8
36,9
Греция
210,1
3,2
Германия
208,8
45,2
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 1 452,8 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в ноябре
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2023 года снизились на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 292,7 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за ноябрь 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
75,3
-76,2
Италия
42,8
19,8
США
40,8
41,6
Германия
20,3
32,2
Греция
20,1
7,8
В ноябре из России перечислено 75,3 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2023 года поступило денежных переводов на 76,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В ноябре из Грузии за границу перевели 31,3 миллиона долларов, что на 0,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За 11 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 321,9 миллиона долларов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.