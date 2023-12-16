https://sputnik-georgia.ru/20231216/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti--novye-dannye-284989575.html

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T09:01+0400

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2023-12-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-ноябрь 2023 года вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 814,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые 11 месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 452,8 миллиона долларов – 38,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в ноябреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в ноябре 2023 года снизились на 43,8% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 292,7 миллиона долларов.В ноябре из России перечислено 75,3 миллиона долларов – 25,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в ноябре 2023 года поступило денежных переводов на 76,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ ноябре из Грузии за границу перевели 31,3 миллиона долларов, что на 0,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За 11 месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 321,9 миллиона долларов, что на 3,9% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, денежные переводы, национальный банк грузии