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Есть ли кто-то, кроме землян, в Галактике – ответ Илона Маска
Есть ли кто-то, кроме землян, в Галактике – ответ Илона Маска
Возможно, в этой части Галактики люди – единственные существа с сознанием, отметил Илон Маск 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что не видел доказательств существования инопланетян на публичном мероприятии в Риме, сообщает РИА Новости.По мнению Маска, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.Ранее Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, илон маск
в мире, новости, илон маск
Есть ли кто-то, кроме землян, в Галактике – ответ Илона Маска
Возможно, в этой части Галактики люди – единственные существа с сознанием, отметил Илон Маск
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik.
Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что не видел доказательств существования инопланетян на публичном мероприятии в Риме, сообщает РИА Новости
.
"Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был: "Где инопланетяне?" Одним из объяснений будет сказать, что сознание – очень редкая вещь. Я не видел доказательств (существования – ррим. ред.) инопланетян, возможно, в этой части Галактики мы единственные существа с сознанием. Сознание – это маленькая свеча, и мы должны сделать все, чтобы эта свеча не погасла", – сказал Маск на публичном мероприятии в Риме
По мнению Маска, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.
"Если мы беспокоимся о жизни, мы должны стать межзвездными", – добавил Маск.
Ранее Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет".