https://sputnik-georgia.ru/20231216/est-li-kto-to-krome-zemlyan-v-galaktike--otvet-ilona-maska-284995537.html

Есть ли кто-то, кроме землян, в Галактике – ответ Илона Маска

Есть ли кто-то, кроме землян, в Галактике – ответ Илона Маска

Возможно, в этой части Галактики люди – единственные существа с сознанием, отметил Илон Маск 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T21:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск заявил, что не видел доказательств существования инопланетян на публичном мероприятии в Риме, сообщает РИА Новости.По мнению Маска, люди должны стать особенным видом, если с планетой ничего не случится.Ранее Маск неоднократно высказывал мысли о необходимости превращения человечества в "космическую цивилизацию, межпланетный вид", чтобы стать "представителями нескольких планет".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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