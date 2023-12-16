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Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче чемпионата Италии
Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче чемпионата Италии
Благодаря победе "Наполи" поднялся на четвертое место в таблице Серии A 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T23:51+0400
2023-12-16T23:51+0400
2023-12-16T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии, забив решающий мяч. Матч на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 69-й минуте гол забил игрок "Наполи" Виктор Осимхен, а Кварцхелия отличился на 75-1 минуте, благодаря чему клуб одержал победу. У "Кальяри" гол забил Леонардо Паволетти на 72-й минуте. "Наполи" набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в таблице Серии A.Примечательно, что из соображений безопасности матч в Неаполе начался на 30 минут позже запланированного - в городе был сильный ветер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, неаполь, италия, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, неаполь, италия, хвича кварацхелия
Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче чемпионата Италии
Благодаря победе "Наполи" поднялся на четвертое место в таблице Серии A
ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Грузинский вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия принес "Наполи" победу над "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии, забив решающий мяч.
Матч на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 69-й минуте гол забил игрок "Наполи" Виктор Осимхен, а Кварцхелия отличился на 75-1 минуте, благодаря чему клуб одержал победу. У "Кальяри" гол забил Леонардо Паволетти на 72-й минуте.
"Наполи" набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в таблице Серии A.
Примечательно, что из соображений безопасности матч в Неаполе начался на 30 минут позже запланированного - в городе был сильный ветер.